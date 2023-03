Norris ha svelato dettagli sul gruppo Whatsapp dei piloti di F1

Nell'era di internet, dei social network e dei gruppi di Whatsapp, chi di voi poteva immaginare che non ne esistesse uno anche per i piloti di Formula 1? E infatti, ovviamente, esiste. Ne avevano già parlato in passato George Russell, oggi titolare in Mercedes ma al tempo pilota Williams, e Nikita Mazepin, il russo che una volta licenziato dalla Haas all'inizio della scorsa stagione, fece sapere di essere stato buttato fuori dal gruppo da Russell il giorno stesso. Partecipando al podcast The Fast and the Curious, Lando Norris ha aggiunto qualche dettaglio su come funziona la comunicazione informale tra i piloti grazie alla chat di gruppo.

MEME E COMUNICAZIONI''C'è questo gruppo WhatsApp - ha subito ammesso il giovane britannico intervistato dal giornalista Greg James - ma non è che lo usiamo per inviare battute ogni giorno. Anche se ci sono state occasioni in cui magari è successo qualcosa in pista e all'improvviso sono spuntati meme e quant'altro, ed è diventato un po' fuori controllo''. Norris ha fornito qualche curioso dettaglio sul gruppo: ''Come foto di gruppo ce n'è una di James Hunt, ma alla fine non è che siamo tutti amici, il gruppo è nato per parlare di cose che possono aiutarci come piloti, in termini di regole e quant'altro. Non so quando George ne abbia rivelato l'esistenza, ma è lui il boss''. Norris non spiega se nel gruppo siano presenti tutti i piloti, ma sollecitato dall'intervistatore nel fornire un esempio di meme o di episodio curioso, scorrendo la chat legge qualche nome: ''Esteban, Zhou, Alex... tutti ci chattano, ma adesso non riesco a trovare nessun meme...'', sfuma Lando con un'omertà ben comprensibile.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/03/2023