PALERMO-MONZA, SOLO ANDATA Nella settimana del Gran Premio d'Italia a Monza la Red Bull approda nel Belpaese, ma lo fa partendo dall'estremo sud, per poi imbarcarsi verso il nord. Sono infatti Palermo e Mondello le protagoniste dello shooting fotografico e del suggestivo video che Red Bull Racing ha preparato in occasione della tappa italiana del mondiale di Formula 1. Un omaggio alla bellezza della Sicilia con la RB7 in partenza dal mercato di Ballarò verso i luoghi più iconici della città, tra cui via Vittorio Emanuele, i Quattro Canti e la Cattedrale, prima di giungere a Mondello per imbarcarsi tra le onde del mare. Abbiamo raccolto per voi la meravigliosa gallery fotografica e l'imperdibile video della rombante vettura di Formula 1 tra le vie del capoluogo siciliano, buon divertimento!

