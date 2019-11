Autore:

NOMI E NUMERI Con l'approdo di Nicholas Latifi in Williams, peraltro unico rookie della stagione 2020, si è completata la entry list del prossimo mondiale di Formula 1. Pochi movimenti di mercato (rientra il francese Esteban Ocon, in Renault al posto di Hulkenberg), tante conferme, un cambio di nome (con la Toro Rosso che diventa Alpha Tauri) e tante aspettative riposte soprattutto sui giovani Max Verstappen e Charles Leclerc, che sperano di poter essere finalmente in grado di detronizzare re Lewis Hamilton. Di seguito tutti i team e i piloti della prossima stagione di F1, e a questo link il calendario completo della stagione 2020.

LA LINEUP COMPLETA DELLA FORMULA 1 2020

Team Costruttore Motore Num. Piloti Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes Mercedes 44 Lewis Hamilton (GBR) 77 Valtteri Bottas (FIN) Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari 5 Sebastian Vettel (GER) 16 Charles Leclerc (MON) Aston Martin Red Bull Racing Red Bull Honda 33 Max Verstappen (OLA) 23 Alex Albon (THA) Renault F1 Team Renault Renault 3 Daniel Ricciardo (AUS) 27 Esteban Ocon (FRA) Haas F1 Team Haas Ferrari 8 Romain Grosjean (FRA) 20 Kevin Magnussen (DAN) McLaren F1 Team McLaren Renault 55 Carlos Sainz (SPA) 4 Lando Norris (GBR) SportPesa Racing Point F1 Team Racing Point Mercedes 11 Sergio Perez (MEX) 18 Lance Stroll (CAN) Alfa Romeo Racing Alfa Romeo Ferrari 7 Kimi Raikkonen (FIN) 99 Antonio Giovinazzi (ITA) Scuderia Alpha Tauri Alpha Tauri Honda 26 Daniil Kvyat (RUS) 10 Pierre Gasly (FRA) Williams Racing Williams Mercedes 63 George Russell (GBR) TBA Nicholas Latifi (CAN)

I PILOTI CONFERMATI DEL MONDIALE 2019

- Lewis Hamilton, Regno Unito (Mercedes)

- Valtteri Bottas, Finlandia (Mercedes)

- Sebastian Vettel, Germania (Ferrari)

- Charles Leclerc, Monaco (Ferrari)

- Max Verstappen, Paesi Bassi (Red Bull)

- Alex Albon, Thailandia (Red Bull)

- Carlos Sainz Jr, Spagna (McLaren)

- Lando Norris, Regno Unito (McLaren)

- Daniel Ricciardo, Australia (Renault)

- Daniil Kvyat, Russia (Toro Rosso)

- Pierre Gasly, Francia (Toro Rosso)

- Sergio Perez, Messico (Racing Point)

- Lance Stroll, Canada (Racing Point)

- Kimi Raikkonen, Finlandia (Alfa Romeo)

- Antonio Giovinazzi, Italia (Alfa Romeo)

- Kevin Magnussen, Danimarca (Haas)

- Romain Grosjean, Francia (Haas)

- George Russell, Regno Unito (Williams)

I RITORNI DEL MONDIALE 2019

​- Esteban Ocon, Francia (da tester Mercedes e Racing Point a Renault)

I DEBUTTANTI DEL MONDIALE 2019

​- Nicholas Latifi, Canada (dal 2° posto in FIA Formula 2 alla Williams)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL MONDIALE 2018

- Nico Hulkenberg (Renault)

- Robert Kubica (Williams)