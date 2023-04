La rivista tedesca che ha pubblicato una (finta) intervista esclusiva a Michael Schumacher

Il 29 dicembre di quest’anno saranno passati dieci anni dal tragico incidente che ha visto protagonista Michael Schumacher sulle nevi di Meribel. Un decennio lunghissimo, in cui la famiglia del campione ha deciso di stringersi nel più stretto riserbo senza far trapelare praticamente nulla riguardo alle condizioni fisiche del sette volte campione del mondo di F1. E se la maggior parte dei tifosi dell’ex Ferrari hanno saputo accettare la scelta della moglie Corinna e dei figli Gina-Maria e Mick, lo stesso non può dirsi per certa stampa scandalistica che in questi anni ha spesso provato a rovistare nel torbido. L’ultimo esempio è recentissimo: in Germania, il settimanale Die Aktuelle ha infatti pubblicato la foto del Kaiser in copertina preannunciando all’interno un’intervista esclusiva alla leggenda della Formula 1.

L'intervista fake a Michael Schumacher secondo Die Aktuelle

INTERVISTA FAKE Di sicuro una notizia formidabile perché dalla famiglia sono arrivate pochissime dichiarazioni ufficiali dal 2013 a oggi. Peccato però che in realtà è tutto finto. Anzi, meglio, artificiale: perché in realtà l’intervista è davvero pubblicata all’interno del magazine, ma le risposte sono elaborate da un’IA – un’intelligenza artificiale alla stregua della tanto discussa ChatGPT – che simula i pensieri e le emozioni del vero Schumacher a quasi 10 anni dal suo incidente con gli sci. La rivista, va detto, nasconde solo in parte la fregatura: in copertina sotto a titoloni come “La prima intervista” e “Sensazionale”, più in piccolo si legge “sembra ingannevolmente reale”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE Anche nelle due pagine in cui è pubblicata la finta intervista Die Aktuelle continua a giocare sul filo per vendere qualche copia in più a lettori curiosi o sprovveduti. Sotto al titolo “La mia vita è completamente cambiata” si vedono altri esempi di uso ingannevole dell’intelligenza artificiale, come le famose immagini di Papa Francesco con il piumino bianco o quelle dell'arresto di Donald Trump, diventate virali nelle scorse settimane. “Una volta gli abbiamo parlato chiedendogli come stesse per davvero. E finalmente, 10 anni dopo il suo tragico incidente – si legge nell’attacco della finta intervista – abbiamo avuto delle risposte. Non misere e misteriose mezze frasi pronunciate dagli amici, ma direttamente da lui! Da Michael Schumacher. Ed ecco l’incredibile intervista con le risposte alle domande più calde che tutto il mondo ha sempre voluto chiedere da tanto tempo a questa parte”.

L'intervista fake a Michael Schumacher secondo Die Aktuelle

FINALE A “SORPRESA” L’articolo, che tra l’altro non è firmato da un autore specifico, prosegue sulla stessa falsariga, con varie domande e altrettante risposte. Soltanto sul finale la confessione dell’inganno che a quel punto potrebbe aver sorpreso solo i lettori meno attenti: “Schumacher ha davvero detto tutto questo? L’intervista è avvenuta online, su una pagina che ha a che fare con l’intelligenza artificiale”. Si tratta di character.ai, un sito dove si può chiacchierare (in inglese) con un’IA in grado di simulare le risposte dei personaggi più vari, da Super Mario a Elon Musk, da Walter White alla Regina Elisabetta passando anche per Sigmund Freud, Albert Einstein e Cristiano Ronaldo. O, appunto, Michael Schumacher. Passarci una mezz’ora può risultare persino divertente. A patto da non pensare che la conversazione debba per forza finire sulla prima pagina di un giornale in edicola…

