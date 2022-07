L'attore Keanu Reeves a lavoro su una docuserie per Disney+ sulla F1

KEANU AL VOLANTE Di solito si trova più a suo agio nel paddock della MotoGP, dove spesso si è fatto vedere soprattutto in occasione delle tappe americane, ma la star di Hollywood, Keanu Reeves, ha una passione più ampia, a 360° per i motori, che presto sfocerà anche sul piccolo schermo. Presente in griglia all'ultimo Gran Premio della Gran Bretagna a Silverstone, l'attore di Matrix e John Wick sembra stia lavorando a una docuserie per Disney+ incentrata sulle vicende della Brawn GP, la scuderia che corse solo nel 2009 vincendo quel titolo iridato con Jenson Button. A riportare quanto appena detto è stata la rivista americana Variety.

LA SORPRESA BRAWN GP La storia la conoscono tutti gli appassionati di Formula 1, ma è bene rinfrescarla in pochissime parole: nel 2008 la Honda decise di lasciare il mondiale, non avendo ottenuto i risultati per cui si era spesa, e a rilevare il team fu Ross Brawn, che gli diede il suo nome e confermò in blocco i due piloti, Jenson Button e Rubens Barrichello. Quel campionato lo vinse, a sorpresa, proprio la Brawn GP, prima di essere venduta nuovamente alla Mercedes, che ne rilevò struttura e titolo sportivo. Tra i protagonisti che racconteranno nella docuserie la brevissima epopea del team britannico, ci saranno ovviamente i due piloti, il team principal Ross Brawn ma anche - a quanto sembra - Luca Cordero di Montezemolo, allora presidente della Ferrari, tra i principali rivali del team dell'ex direttore sportivo di Maranello.

Il direttore sportivo della Formula 1, Ross Brawn

DATA DI USCITA Essendo quella riportata da Variety qualcosa in più di un'indiscrezione, ma senza i canoni dell'ufficialità, non è dato sapere quando la serie vedrà la luce sulla piattaforma streaming della Disney. Se Reeves è già impegnato nelle riprese principali, il grosso del lavoro sarà affidato alla post- produzione, per cui una data probabile per l'uscita sembra possa essere non prima di fine anno o, più probabilmente, di inizio 2023. La Formula 1 sta vivendo una seconda giovinezza negli Stati Uniti d'America da quando, negli ultimi anni, è stata acquistata da Liberty Media e valorizzata dalla serie Drive to Survive di Netflix, risvegliando l'interesse di un pubblico da sempre più interessato a IndyCar e Nascar che al campionato più competitivo del mondo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/07/2022