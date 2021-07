È SUCCESSO Ci erano andati vicini diverse volte in questa prima parte di campionato che li ha visti combattere spesso e volentieri per la vittoria. Alla fine, il primo incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è avvenuto nella gara di casa del pilota della Mercedes, il GP Gran Bretagna. I due, dopo aver ancora una volta duellato sul filo dei millimetri nelle prime curve di gara, sono arrivati al contatto alla curva Copse: Hamilton ha provato all'interno di Verstappen, finendo per toccare con l'anteriore sinistra la posteriore destra dell'olandese. La Red Bull è finita ad altissima velocità contro le barriere, perdendo anche una ruota, mentre il sette volte iridato è rimasto in pista, perdendo solo una posizione a favore di Charles Leclerc. Bandiera rossa e gara finita per il leader del mondiale, finito al centro medico per i controlli del caso visto il botto. La direzione gara ha punito Hamilton con 10'' di penalità da scontare al primo pit-stop. Di seguito le immagini e il video dell'incidente.

Drama on the opening lap at Silverstone



Verstappen and Hamilton collide at Copse



Verstappen hits the barriers. He's out of the car and has walked away #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/mvZZyI2fkS — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

LAP 1/52



Verstappen being helped out his car



The race has been red flagged 🚩#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eXof6ttdob — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Massive disappointment for @Max33Verstappen



But great to see him waving to the crowd #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/p4TXcZnK3j — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

The barriers at Copse are being repaired



Once they are fixed we can go racing again#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PA6scLSGLV — Formula 1 (@F1) July 18, 2021