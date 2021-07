ACCUSATORI E DIFENSORI L'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha scatenato le reazioni dei team dei due rivali per il titolo e quelle dei loro tifosi, schierati su posizioni diametralmente opposte. Non sono mancati episodi deprecabili come gli insulti di stampo razzista rivolti al pilota della Mercedes, ma anche numerosi pareri di assoluzione nei suoi confronti da parte di chi più di tutti sarebbe da ascoltare in queste occasioni, ossia gli altri piloti. Dopo Fernando Alonso e Charles Leclerc, i più netti nel definire incolpevole il sette volte campione del mondo, è stato il turno di Nico Rosberg, uno che sicuramente non è in buoni rapporti personali con il britannico.

L'OPINIONE DI NICO Ospite di un evento Heineken organizzato a Londra in occasione dell'ePrix di Formula E in programma in questo weekend, Rosberg ha spiegato così la sua opinione sull'incidente di Silverstone: ''È stato un incidente di gara. Voglio dire, tutti stanno andanto al limite ed è normale quando lotti per la vittoria e stai combattendo per il campionato e tutto è conteso così da vicino, perché conosci l'importanza di uscire primo dal primo giro di gara. Fa un'enorme differenza sul risultato di una gara e quindi è un incidente di gara, con entrambi che vanno al limite''.

SALE LA TENSIONE Ciò che è sicuro è che questo episodio aumenterà le tensioni nella lotta per il mondiale 2021 di F1. Rosberg, che con Hamilton è stato protagonista di battaglie iridate letteralmente senza esclusione di colpi, prevede una sfida ancora più accesa dopo quanto accaduto nel GP Gran Bretagna: ''Li lascia in una grande e intensa battaglia. Non vedo l'ora di accendere la tv per la prossima puntata, perché sicuramente questo ha aumentato l'intensità''.