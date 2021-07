COLPEVOLI E INNOCENTI L'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen alla curva Copse nel corso del primo giro del GP Gran Bretagna ha ovviamente scatenato il dibattito sulle responsabilità per l'accaduto. L'olandese ha avuto la peggio, rimanendo vittima di un pesante impatto contro le barriere che ha generato una forza di 51G, mentre il britannico ne è uscito praticamente indenne, conquistando poi una vittoria pesante in ottica campionato. Gli steward hanno ritenuto il pilota della Mercedes colpevole della collisione, dandogli 10 secondi di penalità. Una punizione che secondo Verstappen ''non rende giustizia'', mentre Hamilton ritiene semplicemente di non aver voluto alzare il piede nel duello senza escluscione di colpi con il rivale. L'episodio ha generato forti reazioni anche tra i tifosi e purtroppo si registrano diversi insulti razzisti nei confronti del campione del mondo in carica. Ma cosa ne pensano gli altri piloti di F1? Ecco una carrellata di opinioni.

CHARLES LECLERC

È molto difficile giudicarlo dalla macchina, siamo seduti molto bassi, quindi è difficile vedere tutto ed è andata molto velocemente. Ho potuto vedere che stavano accadendo un bel po' di cose davanti a me. Penso che sia un incidente di gara. È abbastanza difficile dare la colpa all'uno o all'altro. Ovviamente c'era lo spazio all'interno. Forse Lewis non era completamente nel punto di corda, ma è anche vero che Max era piuttosto aggressivo all'esterno. Cose che succedono, ma penso che la cosa più importante oggi sia che Max sia illeso e stia bene.

VALTTERI BOTTAS

Li ho visti combattere durante il primo giro, un po' come sabato. Avevo la sensazione che sarebbe successo qualcosa, ma ovviamente stavano lottando duramente. Succede questo genere di cose, sono le corse. Può succedere quando combatti duramente e non ti arrendi. Sono solo felice che Max stia bene perché è stato un grande schianto, ma sento che Lewis ha meritato pienamente la vittoria oggi.

LANDO NORRIS

Non lo so, è molto difficile. Entrambi i piloti hanno rischiato molto e Lewis ha ricevuto una penalità, quindi gli steward hanno pensato che fosse colpa di Lewis. Andare all'interno è una cosa molto difficile da fare, soprattutto perché quando entri ad una velocità così elevata c'è poi un angolo stretto per percorrere la curva. È facile che, come per Lewis, si crei un sottosterzo. Immagino che l'abbia giudicato un po' male. Sono le corse. Non lo so, non voglio dire niente.

DANIEL RICCIARDO

È stato sicuramente un brutto incidente. Ovviamente ad alta velocità non ci vuole molto per averne uno grosso così. Quando sei in una curva così veloce e sei fianco a fianco, entrambi i piloti perdono carico aerodinamico, in particolare Lewis che con Max lì era un po' nell'aria sporca. Ma penso che entrambi stessero andando duramente. Alla fine Lewis è andato troppo sggressivo per il livello di grip ed è lì che vedi che è appena scivolato verso Max. È completamente involontario, ma è la natura dell'aerodinamica di queste auto e devi solo lasciare un po' di più, ma di certo non starò qui seduto a giudicare e dire che avrebbe dovuto fare quello o quello.

CARLOS SAINZ

Onestamente ho avuto un po' di sentimenti contrastanti circa l'incidente. Prima di tutto, auguro a Max una pronta guarigione, perché ho sentito che l'incidente è stato piuttosto grande. Penso che l'episodio in sé sia ​​molto difficile da giudicare. Solo loro sanno cosa avrebbero potuto fare diversamente per evitarlo. Era molto combattuto, ovviamente stanno lottando per grandi cose e preferirei non giudicare troppo.

FERNANDO ALONSO

È difficile da fuori. Sembravano abbastanza vicini, Lewis aveva più di mezza macchina accanto a Max. Quindi, in un certo senso, Lewis non poteva scomparire dalla linea interna, non è che tu possa sparire. È stato un momento sfortunato della gara, ma niente di intenzionale o che uno dei due piloti abbia sbagliato secondo me.