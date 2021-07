L'ECCEZIONE DEL PAPA' A differenza di altri piloti, Sebastian Vettel non si vede mai ai gran premi accompagnato dalla moglie né tantomeno dai figli. La riservatezza attorno ai suoi affetti più cari è un tratto distintivo del pilota dell'Aston Martin, assente anche da ogni piattaforma social. C'è però un suo parente stretto che lo accompagna sovente ai circuiti, tanto da essere una figura conosciuta all'interno del paddock della F1: parliamo di papà Norbert, davvero il suo primo tifoso.

TIFO IN TRIBUNA La presenza di Vettel senior accanto al figlio non stupisce più, ma nello scorso weekend Norbert ha regalato un'immagine di rarà spontaneità e semplicità all'interno del dorato mondo del Circus. Il tedesco si è infatti seduto sulla tribuna del Red Bull Ring che si trova in prossimità di curva 1 e al passaggio del figlio durante il giro di formazione si è alzato in piedi a salutarlo sventolando una bandiera verde come l'Aston Martin. La scena è stata ripresa, forse involontariamente, da un tifoso seduto alle sue spalle e ha poi cominciato a circolare sui social network, diventando virale. Purtroppo il tifo di papà non è bastato a Seb, ritiratosi nell'ultimo giro dopo l'incidente con Kimi Raikkonen ma di fatto già fuori dalla zona punti. Nulla però che possa intaccare l'orgoglio che Norbert prova per il suo figlio quattro volte campione del mondo.