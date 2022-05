Il futuro di Alonso con l'Alpine si decide da Silverstone

MATRIMONIO DA PROLUNGARE Nonostante il disastroso avvio di 2022, con due soli punti conquistati nelle prime cinque gare, l'Alpine è intenzionata a rinnovare il contratto di Fernando Alonso, in scadenza al termine di questa stagione. Per convincere lo spagnolo - che ha già dichiarato la sua volontà di correre ancora per qualche anno - a rimanere, il team francese ha in programma una serie di step di aggiornamenti da portare sulla A522 nelle prossime gare.

F1 2022, GP Miami: Fernando Alonso guida un trenino di vetture

APPUNTAMENTO A SILVERSTONE La scuderia francese ha pronto in casa anche l'eventuale sostituto, ossia il campione in carica di F2 Oscar Piastri. Il team principal Otmar Szafnauer ha spiegato al quotidiano spagnolo AS quando si inizierà ad affrontare l'argomento contratto con Alonso: ''Ne parleremo da Silverstone''. La gara britannica è la decima in programma quest'anno e per allora saranno molte le novità portate sulla monoposto Alpine: ''Ci sono nuovi pezzi in arrivo per la Spagna, poi altri due gare dopo e anche nella decima. Sarà un flusso costante di sviluppi''.

PROBLEMA PORPOISING Parlando delle prestazioni dell'Alpine, attualmente sesta nella classifica Costruttori alle spalle anche dell'Alfa Romeo, Szafnauer ha aggiunto: ''Tutti vogliamo di più, sia noi che Fernando. La cosa buona è che il pacchetto funziona, quindi puoi lavorare sodo sul resto. Il motore Ferrari è un po' più avanti rispetto a tutti, ma stiamo facendo bene contro Honda e Mercedes. A causa del porpoising, a volte dobbiamo compromettere le curve a bassa velocità per risolvere le curve ad alta velocità''.

Fernando Alonso al volante dell'Alpine nei test di Barcellona 2022

DE LA ROSA GARANTISCE Nel caso in cui fallissero le trattative con Alpine, è difficile dire cosa potrebbe fare Alonso. Nelle scorse settimane è emersa la voce della volontà di Lawrence Stroll di ingaggiarlo al posto di Sebastian Vettel in Aston Martin. Chi è sicuro che Alonso possa dare ancora molto a una scuderia è l'amico ed ex pilota di F1 Pedro de la Rosa che, riguardo al possibile ritiro del connazionale, ha detto: ''Sarei molto sorpreso. Ha 40 anni, ma fisicamente è impeccabile e sta facendo alcune delle sue gare migliori. È in forma, ha voglia e posso dire che 24 ore su 24 pensa solo alle quattro ruote. Fernando ha ancora tre o quattro anni davanti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2022