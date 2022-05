Alonso: nel 2022 più punti di penalità che in classifica, ma si consola con nuova fiamma

In questo avvio di stagione, le cose per Alonso stanno andando meglio fuori dalla pista...

INIZIO DA INCUBO Dopo cinque gran premi disputati, il bilancio di Fernando Alonso è disastroso: due soli punti in classifica generale contro i 24 del compagno di squadra Esteban Ocon, mentre sono ben cinque quelli di penalità che gli steward gli hanno assegnato per comportamenti irregolari. In particolare, a Miami ha visto svanire il secondo piazzamento in top10 della sua fin qui deludente stagione a causa di due penalizzazioni di 5 secondi rifilategli dalla direzione gara per il contatto con Pierre Gasly e per aver tagliato il circuito guadagnando tempo nel corso dei giri finali. Errori che non ti aspetti dall'esperto due volte iridato e che si sommano alle tante sfortune che hanno condizionato i suoi weekend precedenti.

UNA BELLA CONSOLAZIONE Nel weekend di Miami, Alonso non ha fatto parlare di sé solo per i disastri in pista. Lo spagnolo, infatti, ha di fatto ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale. Dopo l'addio alla bella Linda Morselli, già ex fidanzata di Valentino Rossi, il pilota dell'Alpine ha iniziato a mostrarsi in compagnia di Andrea Schlager, giornalista della tv austriaca che da anni segue la F1. Nelle scorse settimane i due si erano scambiati like e commenti su Instagram, attirando l'attenzione dei fan più curiosi.

LE PRIME FOTO ASSIEME Proprio sul noto social network i due hanno cominciato nel weekend a postare le prime foto che li ritraggono assieme, ricevendo anche l'approvazione nei commenti da parte di Raquel Del Rosario, ex moglie di Alonso. Schlager, 39 anni, è un volto noto nel paddock, avendo iniziato a lavorare in F1 nell'ufficio del ex supremo del Circus, Bernie Ecclestone.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/05/2022