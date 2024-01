I numeri dei 20 piloti del Mondiale F1 2024: Verstappen conserva l'iconico 1

L'assenza di rookie o di avvicendamenti sulla griglia di partenza fa sì che non ci siano particolari novità nella entry list dei piloti per la stagione 2024 di F1. L'unico cambiamento rispetto a 12 mesi fa è il ritorno dall'inizio di Daniel Ricciardo, dopo che l'australiano aveva preso il posto di Nyck De Vries in AlphaTauri già prima della sosta estiva della passata stagione.

NUMERI IN SEQUENZA Proprio il ritorno dell'ex pilota della McLaren permette una piccola curiosità statistica: al via avremo vetture che sulla livrea avranno i numeri dall'1 al 4, completando una piccola striscia che ci riporta in parte a quando la numerazione in F1 era fissa e assegnata, dopo l'obbligatorio 1 al campione del mondo in carica, in base al piazzamento nel mondiale Costruttori. In questo caso, però, i quattro piloti in questione non sono compagni di squadra: il 3 di Ricciardo si va infatti a inserire tra il 2 di Logan Sargeant (Williams) e il 4 di Lando Norris (McLaren). L'1 invece è saldamente nelle mani di Max Verstappen: l'olandese, che lo scorso anno aveva deciso di rinunciare al suo classico 33 in favore della cifra simbolo dell'iridato in carica, mantiene dunque questa scelta che nel 2023 gli ha portato decisamente bene. Una decisione che lo differenzia dal rivale Lewis Hamilton, il quale non aveva mai rinunciato al suo 44 negli anni dei titoli mondiali vinti con la Mercedes.

Numero Pilota Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Logan Sargeant Williams 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri 4 Lando Norris McLaren 10 Pierre Gasly Alpine 11 Sergio Perez Red Bull 14 Fernando Alonso Aston Martin 16 Charles Leclerc Ferrari 18 Lance Stroll Aston Martin 20 Kevin Magnussen Haas 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 23 Alex Albon Williams 24 Guanyu Zhou Sauber 27 Nico Hulkenberg Haas 31 Esteban Ocon Alpine 44 Lewis Hamilton Mercedes 55 Carlos Sainz Ferrari 63 George Russell Mercedes 77 Valtteri Bottas Sauber 81 Oscar Piastri McLaren

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2024