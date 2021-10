I MAGHI DELLA PIOGGIA Valtteri Bottas domenica scorsa ha posto fine a un dominio di Lewis Hamilton e Max Verstappen che durava da ben 8 anni, da quando nel 2014 l'ultimo a vincere una gara bagnata diverso dai due che si stanno giocando il titolo 2021 era stato Daniel Ricciardo in Ungheria. Ci siamo chiesti dunque chi fosse il pilota più bravo a guidare sulla pioggia nella storia della Formula 1? Fangio o Ascari? Senna o Schumacher? Oppure, per l'appunto, Hamilton o Verstappen? Impossibile da dire. Di certo si può però andare a vedere chi ha vinto più gare condizionate dal maltempo. Abbiamo ripescato tutti e 141 i gran premi corsi con la pista scivolosa o inondata nella storia della massima competizione motoristica per scoprire che, ad aggiudicarsele più di tutte tra i 51 differenti vincitori, è stato...

Statistiche sulle ''Wet-Race'' in Formula 1

Anno Gran Premio Pista Vincitore Team 1950 500 miglia Indianapolis Johnnie Parsons Kurtis Kraaft-Offenhauser 1951 Svizzera Bremgarten Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 1952 Belgio Spa-Francorchamps Alberto Ascari Ferrari 1952 Francia Rouen Alberto Ascari Ferrari 1952 Olanda Zandvoort Alberto Ascari Ferrari 1953 Gran Bretagna Silverstone Alberto Ascari Ferrari 1954 Argentina Buenos Aires Juan-Manuel Fangio Maserati 1954 Francia Reims Juan-Manuel Fangio Mercedes 1954 Gran Bretagna Silverstone José-Froilan Gonzalez Ferrari 1954 Svizzera Bremgarten Juan-Manuel Fangio Mercedes 1955 Olanda Zandvoort Juan-Manuel Fangio Mercedes 1956 Belgio Spa-Francorchamps Peter Collins Lancia-Ferrari 1956 Italia Monza Stirling Moss Maserati 1960 Monaco Monte Carlo Stirling Moss Lotus-Climax 1961 Gran Bretagna Aintree Wolfgang Von Trips Ferrari 1961 Germania Nurburgring Stirling Moss Lotus-Climax 1962 Germania Nurburgring Graham Hill BRM 1963 Belgio Spa-Francorchamps Jim Clark Lotus-Climax 1963 Francia Reims Jim Clark Lotus-Climax 1965 Belgio Spa-Francorchamps Jim Clark Lotus-Climax 1965 Stati Uniti Watkins Glen Graham Hill BRM 1966 Belgio Spa-Francorchamps John Surtees Cooper-Maserati 1966 Gran Bretagna Brands Hatch Jack Brabham Brabham-Repco 1966 Germania Nurburgring Jack Brabham Brabham-Repco 1967 Canada Mosport Jack Brabham Brabham-Repco 1968 Olanda Zandvoort Jackie Stewart Matra-Ford 1968 Francia Rouen Jacky Ickx Ferrari 1968 Germania Nurburgring Jackie Stewart Matra-Ford 1971 Olanda Zandvoort Jacky Ickx Ferrari 1971 Canada Mosport Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1972 Argentina Buenos Aires Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1972 Spagna Jarama Emerson Fittipaldi Lotus-Ford 1972 Monaco Monte Carlo Jean-Pierre Beltoise BRM 1973 Canada Mosport Peter Revson McLaren-Ford 1974 Spagna Jarama Niki Lauda Ferrari 1974 Germania Nurburgring Clay Regazzoni Ferrari 1975 Monaco Monte Carlo Niki Lauda Ferrari 1975 Olanda Zandvoort James Hunt Hesketh-Ford 1975 Gran Bretagna Silverstone Emerson Fittipaldi McLaren-Ford 1975 Austria Spielberg Vittorio Brambilla March-Ford 1976 Germania Nurburgring James Hunt McLaren-Ford 1976 Austria Spielberg John Watson Penske-Ford 1976 Giappone Fuji Mario Andretti Lotus-Ford 1977 Belgio Zolder Gunnar Nilsson Lotus-Ford 1977 USA Est Watkins Glen James Hunt McLaren-Ford 1979 USA Ovest Long Beach Gilles Villeneuve Ferrari 1980 Monaco Monte Carlo Carlos Reutemann Williams-Ford 1981 Brasile Rio de Janeiro Carlos Reutemann Williams-Ford 1981 San Marino Imola Nelson Piquet Brabham-Ford 1981 Canada Montreal Jacques Laffite Ligier-Matra 1982 Monaco Monte Carlo Riccardo Patrese Brabham-Ford 1982 USA Est Detroit John Watson McLaren-Ford 1982 Las Vegas Ceasar Palace Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1983 Monaco Monte Carlo Keke Rosberg Williams-Ford 1984 Monaco Monte Carlo Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1985 Portogallo Estoril Ayrton Senna Lotus-Renault 1985 Belgio Spa-Francorchamps Ayrton Senna Lotus-Renault 1988 Gran Bretagna Silverstone Ayrton Senna McLaren-Honda 1988 Germania Hockenheim Ayrton Senna McLaren-Honda 1988 Giappone Suzuka Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Canada Montreal Thierry Boutsen Williams-Renault 1989 Belgio Spa-Francorchamps Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Australia Adelaide Thierry Boutsen Williams-Renault 1990 Canada Montreal Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Brasile Interlagos Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 San Marino Imola Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Spagna Barcellona Nigel Mansell Williams-Renault 1991 Australia Adelaide Ayrton Senna McLaren-Honda 1992 Spagna Barcellona Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Francia Magny Cours Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Belgio Spa-Francorchamps Michael Schumacher Benetton-Ford 1993 Brasile Interlagos Ayrton Senna McLaren-Ford 1993 Europa Donington Ayrton Senna McLaren-Ford 1993 San Marino Imola Alain Prost Williams-Renault 1993 Giappone Suzuka Ayrton Senna McLaren-Ford 1994 Giappone Suzuka Damon Hill Williams-Renault 1995 San Marino Imola Damon Hill Williams-Renault 1995 Belgio Spa-Francorchamps Michael Schumacher Benetton-Renault 1995 Europa Nurburgring Michael Schumacher Benetton-Renault 1995 Giappone Suzuka Michael Schumacher Benetton-Renault 1996 Brasile Interlagos Damon Hill Williams-Renault 1996 Monaco Monte Carlo Olivier Panis Ligier-Mugen Honda 1996 Spagna Barcellona Michael Schumacher Ferrari 1997 Monaco Monte Carlo Michael Schumacher Ferrari 1997 Francia Magny Cours Michael Schumacher Ferrari 1997 Belgio Spa-Francorchamps Michael Schumacher Ferrari 1998 Gran Bretagna Silverstone Michael Schumacher Ferrari 1998 Belgio Spa-Francorchamps Damon Hill Jordan-Honda 1999 Francia Magny Cours Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen Honda 1999 Europa Nurburgring Johnny Herbert Stewart-Ford 2000 Europa Nurburgring Michael Schumacher Ferrari 2000 Canada Montreal Michael Schumacher Ferrari 2000 Germania Hockenheim Rubens Barrichello Ferrari 2000 Belgio Spa-Francorchamps Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Stati Uniti Indianapolis Michael Schumacher Ferrari 2001 Malesia Sepang Michael Schumacher Ferrari 2001 Brasile Interlagos David Coulthard McLaren-Mercedes 2002 Gran Bretagna Silverstone Michael Schumacher Ferrari 2003 Australia Melbourne David Coulthard McLaren-Mercedes 2003 Brasile Interlagos Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 2003 Stati Uniti Indianapolis Michael Schumacher Ferrari 2004 Italia Monza Rubens Barrichello Ferrari 2005 Belgio Spa-Francorchamps Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 2006 Ungheria Hungaroring Jenson Button Honda 2006 Cina Shanghai Michael Schumacher Ferrari 2007 Europa Nurburgring Fernando Alonso McLaren-Mercedes 2007 Giappone Fuji Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2007 Cina Shanghai Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Monaco Monte Carlo Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2008 Gran Bretagna Silverstone Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2008 Belgio Spa-Francorchamps Felipe Massa Ferrari 2008 Italia Monza Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 2008 Brasile Interlagos Felipe Massa Ferrari 2009 Malesia Sepang Jenson Button Brawn-Mercedes 2009 Cina Shanghai Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2010 Australia Melbourne Jenson Button McLaren-Mercedes 2010 Cina Shanghai Jenson Button McLaren-Mercedes 2010 Belgio Spa-Francorchamps Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2010 Corea del Sud Yeongam Fernando Alonso Ferrari 2011 Canada Montreal Jenson Button McLaren-Mercedes 2011 Gran Bretagna Silverstone Fernando Alonso Ferrari 2011 Ungheria Hungaroring Jenson Button McLaren-Mercedes 2012 Malesia Sepang Fernando Alonso Ferrari 2012 Brasile Interlagos Jenson Button McLaren-Mercedes 2013 Malesia Sepang Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Ungheria Hungaroring Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2014 Giappone Suzuka Lewis Hamilton Mercedes 2015 Gran Bretagna Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2015 Stati Uniti Austin Lewis Hamilton Mercedes 2016 Monaco Monte Carlo Lewis Hamilton Mercedes 2016 Gran Bretagna Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2016 Brasile Interlagos Lewis Hamilton Mercedes 2017 Cina Shanghai Lewis Hamilton Mercedes 2017 Singapore Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2018 Germania Hockenheim Lewis Hamilton Mercedes 2019 Germania Hockenheim Max Verstappen Red Bull-Honda 2020 Turchia Istanbul Lewis Hamilton Mercedes 2021 Emilia Romagna Imola Max Verstappen Red Bull-Honda 2021 Belgio Spa-Francorchamps Max Verstappen Red Bull-Honda 2021 Russia Sochi Lewis Hamilton Mercedes 2021 Turchia Istanbul Valtteri Bottas Mercedes

Pos Pilota Vittorie 1 Michael Schumacher 16 2 Lewis Hamilton 15 3 Ayrton Senna 13 4 Jenson Button 7 5 Juan-Manuel Fangio 5 6 Alberto Ascari 4 Damon Hill 4 Fernando Alonso 4 Jackie Stewart 4 10 Jack Brabham 3 James Hunt 3 Jim Clark 3 Max Verstappen 3 Nigel Mansell 3 Sebastian Vettel 3 Stirling Moss 3 17 Alain Prost 2 Carlos Reutemann 2 David Coulthard 2 Emerson Fittipaldi 2 Felipe Massa 2 Graham Hill 2 Jacky Ickx 2 John Watson 2 Kimi Raikkonen 2 Niki Lauda 2 Rubens Barrichello 2 Thierry Boutsen 2 29 Clay Regazzoni 1 Daniel Ricciardo 1 Giancarlo Fisichella 1 Gilles Villeneuve 1 Gunnar Nilsson 1 Heinz-Harald Frentzen 1 Jacques Laffite 1 Jean-Pierre Beltoise 1 John Surtees 1 Johnnie Parsons 1 Johnny Herbert 1 José-Froilan Gonzalez 1 Keke Rosberg 1 Mario Andretti 1 Michele Alboreto 1 Mika Hakkinen 1 Nelson Piquet 1 Olivier Panis 1 Peter Collins 1 Peter Revson 1 Riccardo Patrese 1 Valtteri Bottas 1 Vittorio Brambilla 1 Wolfgang Von Trips 1

F1 GP Europa 1993, Donington Park: Ayrton Senna (McLaren)

Pos Pilota Vittorie sul bagnato Vittorie totali % Vittorie sul bagnato 1 Gunnar Nilsson 1 1 100,00% Jean-Pierre Beltoise 1 1 100,00% Johnnie Parsons 1 1 100,00% Olivier Panis 1 1 100,00% Vittorio Brambilla 1 1 100,00% 6 Thierry Boutsen 2 3 66,67% 7 José-Froilan Gonzalez 1 2 50,00% Peter Revson 1 2 50,00% Wolfgang Von Trips 1 2 50,00% 10 Jenson Button 7 15 46,67% 11 John Watson 2 5 40,00% 12 Giancarlo Fisichella 1 3 33,33% Heinz-Harald Frentzen 1 3 33,33% Johnny Herbert 1 3 33,33% Peter Collins 1 3 33,33% 16 Ayrton Senna 13 41 31,71% 17 Alberto Ascari 4 13 30,77% 18 James Hunt 3 10 30,00% 19 Jacky Ickx 2 8 25,00% 20 Jack Brabham 3 14 21,43% 21 Juan-Manuel Fangio 5 24 20,83% 22 Clay Regazzoni 1 5 20,00% Keke Rosberg 1 5 20,00% Michele Alboreto 1 5 20,00% 25 Stirling Moss 3 16 18,75% 26 Damon Hill 4 22 18,18% Felipe Massa 2 11 18,18% Rubens Barrichello 2 11 18,18% 29 Max Verstappen 3 17 17,65% 30 Michael Schumacher 16 91 17,58% 31 Carlos Reutemann 2 12 16,67% Gilles Villeneuve 1 6 16,67% Jacques Laffite 1 6 16,67% John Surtees 1 6 16,67% Riccardo Patrese 1 6 16,67% 36 David Coulthard 2 13 15,38% 37 Lewis Hamilton 15 100 15,00% 38 Jackie Stewart 4 27 14,81% 39 Emerson Fittipaldi 2 14 14,29% Graham Hill 2 14 14,29% 41 Fernando Alonso 4 32 12,50% 42 Daniel Ricciardo 1 8 12,50% 43 Jim Clark 3 25 12,00% 44 Valtteri Bottas 1 10 10,00% 45 Nigel Mansell 3 31 9,68% 46 Kimi Raikkonen 2 21 9,52% 47 Mario Andretti 1 12 8,33% 48 Niki Lauda 2 25 8,00% 49 Sebastian Vettel 3 53 5,66% 50 Mika Hakkinen 1 20 5,00% 51 Nelson Piquet 1 23 4,35% 52 Alain Prost 2 51 3,92%

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Olivier Panis (Ligier)

Pos Costruttore Vittorie 1 Ferrari 32 2 McLaren 31 3 Mercedes 15 4 Williams 12 5 Lotus 10 6 Red Bull 6 7 Brabham 5 8 Benetton 4 9 BRM 3 Jordan 3 Tyrrell 3 12 Ligier 2 Maserati 2 Matra 2 15 Alfa Romeo 1 Brawn 1 Cooper 1 Hesketh 1 Honda 1 Kurtis Kraaft 1 Lancia 1 March 1 Penske 1 Stewart 1 Toro Rosso 1

F1 GP Spagna 1996, Barcellona: Michael Schumacher (Ferrari)

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/10/2021