I 10 piloti che hanno guadagnato di più nel corso del 2023: Versappen imbattibile anche qui

La stagione 2023 ha avuto in Max Verstappen un autentico dominatore. L'olandese ha vinto 19 gran premi su 22 in calendario, assicurandosi il terzo titolo mondiale consecutivo. Non stupisce dunque che il pilota della Red Bull sia in cima alla classifica dei maggiori guadagni ottenuti nel corso dell'anno, confermando anche qui la leadership conquistata per la prima volta nel 2022.

I CRITERI La classifica, che comprende solo i primi 10 piloti, è stata stilata dalla prestigiosa rivista Forbes e tiene conto sia degli stipendi sia dei bonus raggiunti nel corso del campionato. Il guadagno complessivo per i protagonisti di questa indagine è di circa 258 milioni di dollari prima delle tasse, in leggero calo rispetto ai 264 milioni del 2022. Le cifre non tengono conto di redditi derivanti da attività come le sponsorizzazioni, in quanto si tratta di voci poco rilevanti per i piloti di F1 rispetto ai protagonisti di altri sport. Questo perché essi sono chiamati principalmente a comparire per conto della propria squadra e dei suoi sponsor. Si ritiene che siano pochi quelli che superano il milioni di dollari l'anno da sponsorizzazioni personali, con Lewis Hamilton che guida con una cifra attorno ai 10 milioni di dollari, mentre Verstappen si ferma a 4 milioni di dollari. Per questo motivo le loro maggiori entrate arrivano proprio dagli stipendi e relativi bonus, favoriti anche dal fatto che questa voce non è compresa tra quelle considerate per verificare il rispetto del budget cap, il tetto di spesa che le scuderie non devono sforare nel corso dell'anno.

MAX BATTE LEWIS Nella top10 di Forbes ci sono tutti i piloti delle scuderie che hanno occupato le prime quattro posizioni della classifica Costruttori, con Verstappen che per il secondo anno consecutivo scalza Lewis Hamilton dalla prima posizione, occupata dal britannico per tutto il decennio precedente. Netto il divario dei due dal resto della griglia di partenza. I piloti della Ferrari si devono ''accontentare'' del quinto e settimo posto, con Charles Leclerc che porta a casa 5 milioni di dollari lordi in più di Carlos Sainz. I due ''intrusi'' sono l'eterno Fernando Alonso, che si piazza ancora nella top3, e il francese Pierre Gasly. Da sottolineare l'ingresso in classifica del rookie Oscar Piastri, protagonista di un'ottima prima stagione in F1. Qui di seguito la classifica completa.

TOP10 MAGGIORI GUADAGNI PILOTI F1 2023

Pos Pilota Team Stipendio Bonus Totale 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 45 25 70 2 Lewis Hamilton Mercedes 55 0 55 3 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 24 10 34 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 10 16 33 5 Charles Leclerc Ferrari 14 5 19 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 5 10 15 7 Carlos Sainz Ferrari 8 6 14 8 George Russell Mercedes 4 5 9 9 Pierre Gasly Alpine-Renault 5 3 8 9 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 3 5 8

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/12/2023