APPUNTAMENTO TRADIZIONALE Come tutti gli anni, a definire in maniera molto affidabile l'ammontare degli stipendi dei piloti di F1 - le cui cifre esatte non vengono mai comunicate - è la rivista economica Forbes. La top10 del 2021 è guidata ancora una volta - come accade ininterrottamente dal 2014, anno del trasferimento alla Mercedes - da sir Lewis Hamilton, il quale sfrutta al meglio il suo palmares eccezionale per farsi girare ben 62 milioni di dollari annui, di cui 55 di stipendio base e 7 di bonus legati a prestazioni e risultati.

MAX INSIDIA LEWIS Così come sta avvenendo in pista, la prima posizione del settew volte campione del mondo è messa in discussione dall'ascesa di Max Verstappen, sempre più uomo immagine della Red Bull. L'olandese, attuale leader del campionato, quest'anno potrebbe arrivare a incassare 42 milioni di dollari in caso di conquista del titolo. Anche in questo caso la cifra totale è condiozionata da una parte variabile legata ai risultati ottenuti. Dove invece il confronto tra i due rimane sbilanciato è alla voce incassi da sponsorizzazioni, non inclusa nella classifica di cui vi stiamo parlando. Hamilton, sempre più star globale e impegnato in diverse battaglie sociali, riceve dagli sponsor ben 12 milioni di dollari, mentre Verstappen si ferma a un milione.

NANDO CHIUDE IL PODIO Assieme ai due rivali per il titolo 2021, a completare il podio troviamo il rientrante Fernando Alonso. Nonostante i due anni di lontananza dal Circus, lo spagnolo è riuscito a strappare all'Alpine un contratto da 25 milioni di dollari. Una cifra che gli permette di superare agevolmente i 18 milioni che Sergio Perez riceve dalla Red Bull, mentre Sebastian Vettel con il passaggio dalla Ferrari all'Aston Martin ha perso numerose posizioni - oltre che dollari - e ora è quinto con un salario di 15 milioni. A proposito di Ferrari: la giovane coppia di talento del Cavallino Rampante occupa la sesta posizione con Charles Leclerc, il quale incassa 12 milioni di dollari, e la decima con Carlos Sainz che riceve 8 milioni.

CLASSIFICA FORBES TOP10 STIPENDI PILOTI 2021