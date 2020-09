DETERMINATO MA DIVERTENTE Siamo abituati a vedere un Max Verstappen dai due volti: determinato fino all'arroganza quando è in pista, simpatico e pronto allo scherzo quando i motori sono spenti, come dimostrato più volte nei video che la Red Bull organizza nei giorni precedenti i gran premi. Una conferma di questa impressione arriva anche da chi lo conosce bene, ossia Nico Hulkenberg. Nonostante i 9 anni di differenza, i due si conoscono molto bene, avendo gareggiato per la stessa squadra nei kart, e sono diventati buoni amici.

L'OPINIONE DI HULKENBERG In un podcast tenuto dalla rivista GQ, Hulkenberg ha raccontato il Verstappen di tutti i giorni: ''È un vero atto di classe, sia in pista sia nei club. Il giovane olandese è uno che vive a tutto gas. Non lascia indietro molto. È il ragazzo più spudorato che conosca. Max è un ragazzo simpatico, autentico e diretto. Mi trovo bene con lui''.

ANIMALE DA FESTA Hulkenberg ha poi raccontato un retroscena divertente della loro amicizia: ''Ho conosciuto bene Jos e Max nei kart. Ho sempre parlato con loro in olandese, in modo che nessuno potesse capirci. Allora non era un animale da festa, ma ora va al limite in ogni aspetto della vita. Sul circuito vive con il motto 'lavora dura, gioca duro'. Tratta se stesso così e poi celebra le vittorie come si dovrebbe fare. È così che dovrebbe essere quando guardi al passato''.