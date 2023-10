Horner e la rivalità con Wolff: "Fa male quando perdi"

La rivalità tra Mercedes e Red Bull si riflette perfettamente nel rapporto turbolento tra i due team principal delle scuderie, Toto Wolff e Chris Horner. Oltre a sfidarsi in pista, i due sono spesso protagonisti di scambi di battute anche accesi davanti ai microfoni e anche dietro le quinte, come mostrato in una celebre scena dalla docuserie di Netflix ''Drive to Survive''.

IL BELLO DELLA RIVALITA' Alla vigilia del GP Qatar, Horner ha parlato del suo rapporto con il rivale ai microfoni di Sky Sports UK: ''Per me lo sport è rivalità. È bello avere delle rivalità. Ci deve essere rispetto, ma lo sport non è uno sport senza rivalità. Ovviamente non lo abbiamo visto molto negli ultimi due anni, ma sono sicuro che stia tramando, che abbia qualcosa su cui stanno lavorando. Loro sono una grande squadra, hanno grandi piloti, cercheranno di reagire''.

SCAMBIO DI RUOLI La Red Bull al momento sta dominando in F1, un ruolo che fino al 2021 era stato occupato proprio dalla Mercedes. Parlando delle situazioni che stanno vivendo le due squadre, Horner ha dichiarato: ''Fa male quando perdi. Se non fa male allora non dovresti partecipare. Abbiamo avuto un lungo periodo di dolore, da sei a sette stagioni, in cui siamo state le damigelle d'onore e non abbiamo mai perso di vista dove volevamo essere. Eravamo la squadra per spezzare quel dominio. E tutto va per cicli, ad un certo punto qualcuno ci batterà. Ora, che si tratti di Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin o chiunque altro, non lo sappiamo, ma tutto ciò che possiamo controllare è ciò che stiamo facendo. Quindi, questo è tutto ciò su cui ci concentriamo: noi stessi''.

TITOLO PARTICOLARE Dopo aver festeggiato a Suzuka il titolo Costruttori, in questo fine settimana la Red Bull si prepara a celebrare il terzo Mondiale consecutivo di Max Verstappen. All'olandese basterà un sesto posto nella Sprint di sabato per chiudere matematicamente i giochi. Un contesto particolare, ma per Horner questo non rovinerà il weekend: ''Beh, potrebbe essere il primo pilota in assoluto a vincere il titolo nella Sprint. Non ci interessa quando lo vinciamo, basta che lo vinciamo. Si tratta di ottenere quel trofeo, portare quel terzo titolo a suo nome. Il fatto è che si svolgerà in Qatar un sabato sera, renderà ancora più divertente partecipare al gran premio come un tre volte campione del mondo. Non credo che abbia molta importanza se sia sabato o domenica, a patto di riportare quel trofeo in bacheca''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2023