GIOIE E DOLORI Nelle qualifiche del GP Francia, Mick Schumacher ha ottenuto il primo passaggio alla Q2, anche se il debuttante tedesco non ha potuto goderselo essendo finito contro le barriere nei minuti finali della Q1. Una sessione che ha dunque racchiuso sia le buone sia le meno buone cose che il figlio del sette volte iridato sta mettendo in mostra in questi primi passi in F1 della sua carriera. A differenza del criticatissimo - a buona ragione - compagno di squadra Nikita Mazepin, Schumacher sta però venendo seguito con particolare comprensione dai media, sicuramente influenzati dal grande affetto degli appassionati nei confronti del ragazzo.

IL CUCCIOLO SCHUMACHER Di questo particolare senso di protezione nei confronti di Schumacher ha parlato Nick Heidfeld a Sport1. Dopo aver sottolineato come il ragazzo stia facendo bene il suo lavoro finora, l'ex pilota ha aggiunto: ''Non possiamo mai dimenticare a quale tipo di esami è sottoposto. Quello che non mi piace è questa grande protezione del cucciolo di cui gode nei media. È chiaro che tutti sperano che il prossimo Schumacher sia arrivato e che anche lui avrà successo. Ma poi ha fatto il suo primo sorpasso in F1 ed è stato acclamato come se fosse stata la cosa più bella al mondo''.

MICK INCOLPEVOLE Heidfeld ha sottolineato come il pilota della Haas sia suo malgrado sottoposto a questo trattamento, mettendo in guardia dai possibili rischi che possono arrivare in futuro: ''Dall'esterno, penso che sia un po' esagerato, ma Mick non può farci niente. Penso che sia meglio riportare le cose positivamente che prendersela con lui. Ma c'è ovviamente il rischio che tutto questo a un certo punto cambi''.