SVELATO IL MISTERO La passione di Lewis Hamilton per la musica non è una novità. Il sei volte campione del mondo di F1 vanta molte frequentazioni con cantanti di fama internazionale, compresi lo storico fidanzamento con Nicole Scherzinger e un discusso flirt con Rihanna. Nel 2018, Christina Aguilera ha pubblicato una canzone intitolata ''Pipe'' che fin da subito ha attirato l'attenzione degli appassionati per via del featuring con il misterioso XNDA. Quest'ultimo ha un tono di voce molto simile al pilota della Mercedes, ma finora non si era mai saputo nulla di più sulla sua identità. Ora è stato lo stesso Hamilton ad ammettere di essere lui il cantante in questione.

LA CONFESSIONE Come spesso accade, Hamilton ha affidato a una storia su Instagram i suoi pensieri: ''Ragazzi, ho passato gli ultimi 10 anni o più a scrivere e registrare, lavorando con alcune delle persone più talentuose e belle alle quali sono grato. È stato lo sbocco più incredibile. Ho avuto 2 ore per scrivere il versetto e registrare. L'obiettivo era quello di far uscire la canzone con un nome diverso, in modo da poterla far ascoltare prima e poi far sapere che ero io, ma non ha funzionato nel modo che avevo pianificato. Ho evitato di riconoscere che ero io, non saprei perché, forse insicurezza, paura, ripensamento, qualcosa a cui penso molte persone possano relazionarsi. Beh, voglio dire che XNDA sono io e sono così onorato e grato a Christina per avermi dato un posto dove usare la mia voce. Ho così tanta gratitudine e rispetto per lei e per quello che sta facendo''.

CANZONI DA CONDIVIDERE La musica come una valvola di sfogo e un'attività in cui liberare i propri stati d'animo in momenti difficili. Hamilton ha prodotto un gran numero di canzoni che ora, dopo questa confessione, sta pensando di rendere pubbliche: ''Trovare qualcosa che ami così tanto e che puoi fare solo per te, per il tuo spirito credo sia un processo molto importante. Sono arrivato al punto in cui mi piacerebbe condividerlo con voi. Non ho in progetto un album, solo un mucchio di canzoni diverse a cui forse alcuni di voi saranno in grado di connettersi. Mi hanno aiutato a superare alcuni dei momenti più difficili. A un certo punto troverò un momento da condividere con voi così intimamente con me''.