POSIZIONE INSOLITA L'ottavo posto non è un piazzamento in cui siamo abituati a vedere relegato Lewis Hamilton, ma se si tratta della posizione nella classifica degli sportivi più pagati nel 2020 il britannico può incassare il risultato con estrema soddisfazione. Solo nel 2017, infatti, il britannico era riuscito a entrare nell'ambita top ten dei guadagni stilata ogni anno dalla rivista specializzata Forbes al decimo posto, mentre nella graduatoria stilata 12 mesi fa si era fermato al tredicesimo posto.

MCGREGOR PRIMO GRAZIE AL... WHISKY La classifica tiene conto dei guadagni degli atleti sia dentro sia fuori dal campo, quindi sia gli stipendi e i premi guadagnati grazie ai risultati sia le ricche sponsorizzazioni o altre attività finanziarie. La prima posizione è andata a Conor McGregor, atleta di arti marziali miste, che ha raggiunto la straordinaria cifra di 180 milioni di dollari incassati. Un risultato su cui ha però pesato in maniera notevole (circa 150 milioni di dollari) la vendita del suo marchio di whisky Proper No. Twelve al distributore americano Proximo Spirits. Il podio è completato dalle due stelle del calcio internazionale, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che si spingono rispettivamente fino a 130 e 120 milioni di dollari.

