Hamilton non ha problemi con Verstappen: "Perché dovrei?"

La sfida per il titolo mondiale della stagione 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è stata tra le più incandescenti della storia recente della F1 e, per non farsi mancare nulla, è terminata solo all'ultimo giro dell'ultimo gran premio dell'anno con un episodio - quello della discussa gestione della Safety Car da parte del direttore di gara Michael Masi - che ha avvelenato ancora di più l'atmosfera. Da allora i rapporti tra i due piloti sono rimasti piuttosto gelidi, anche se nella scorsa stagione la rivalità si è affievolita a causa di una Mercedes molto meno competitiva rispetto alla Red Bull.

SONO SOLO FAVOLE In un'intervista rilasciata a Formula 1 Magazine, Hamilton è tornato ad affrontare il tema del suo rapporto personale con Verstappen, negando che da parte sua ci siano ruggini verso il rivale: ''Alla gente piace parlare dei problemi tra Max e me. Sono favole, io lo rispetto. Ha fatto tutto quello che doveva fare nel 2021, quindi perché dovrei avere un problema con lui? Ha messo in mostra delle grandi performance ogni fine settimana, nessuno può portarglielo via''.

VEDI ANCHE

SARA RECIPROCO? Tra i due, nonostante l'esito a suo favore della contesa iridata, sembra essere Verstappen quello con il dente più avvelenato nei confronti del rivale. Hamilton ritiene però che neppure il pilota della Red Bull abbia grossi problemi con lui: ''È molto più giovane, quindi forse ha un problema con me, ma non ne sono sicuro e in realtà presumo di no. Anche se non posso parlare per lui''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/01/2023