Hamilton in difesa dei calciatori francesi vittime di abusi online: "Disgustato ma non sorpreso"

Tra le varie reazioni seguite alla splendida finale dei Mondiali di calcio in Qatar che ha visto protagoniste Argentina e Francia, bisogna purtroppo registrare anche gli insulti razzisti rivolti attraverso le piattaforme social ai giocatori francesi Aurelien Tchouameni, Randal Muani e Kingsley Coman. In particolare, la ''colpa'' di cui si sono macchiati Tchouameni e Coman è stata quella di sbagliare i loro rigori che sono così costati il successo alla nazionale transalpina.

LA REAZIONE DI LEWIS I pesanti insulti ai tre giocatori di colore sono stati condannati da tutto il mondo dello sport. Anche Lewis Hamilton, da sempre in prima linea nella battaglia contro il razzismo, ha voluto commentare la vicenda. In una storia pubblicata mercoledì sul suo profilo Instagram, il britannico ha riportato la notizia della reazione di Tchouameni e Muani agli abusi ricevuti, con i due calciatori che hanno dovuto disattivare i commenti sui propri profili personali. Hamilton ha scritto: ''Disgustato ma non sorpreso. Tchouameni e Kolo Muani hanno dato tutto. Sono eroi per così tanti e non meritano altro che rispetto''.

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux.



La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 20, 2022

SI MUOVE LA FEDERAZIONE FRANCESE La vicenda avrà conseguenze legali, come ha specificato in un tweet la Federcalcio francese: ''Al termine della finale della Coppa del Mondo, diversi giocatori della squadra francese sono stati oggetto di commenti razzisti e inaccettabilmente odiosi sui social media. La FFF li condanna e sporgerà denuncia contro gli autori di tali commenti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/12/2022