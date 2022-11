Steiner suggerisce come migliorare le gare sprint in Formula 1

FORMAT PERFETTIBILE Nel fine settimana torna la Formula 1 con il Gran Premio del Brasile, ma torna anche il tanto chiacchierato formato F1 Sprint, in uso per la sesta volta da quando, lo scorso anno, fu introdotto. Tre sono stati i weekend disputati con il format nato per includere la gara breve del sabato nel 2021 (si chiamava Sprint Qualifying), tre nel 2022 con la gara di Interlagos prevista per sabato prossimo. Il prossimo anno gli appuntamenti con la ''garetta'' del sabato raddoppieranno, passando da 3 a 6, eppure sussistono delle vulnerabilità. Per esempio, visto che la gara sprint definisce anche la griglia di partenza del GP domenicale, non tutti i piloti si prendono rischi, evitando battaglie serrate per non correre il rischio di restare coinvolti in incidenti che potrebbero rovinargli anche la gara lunga, costringendoli a partire dal fondo.

F1 GP Brasile 2021, Interlagos: Bottas (Mercedes) beffa Verstappen (Red Bull) al via della F1 Sprint

SOLUZIONE STEINER Una soluzione al problema la suggerisce Guenther Steiner, team principal dell'Haas F1 Team. ''Quest'anno in Austria abbiamo fatto punti sia nella sprint che nella gara principale'' - ha spiegato il manager italiano - ''La sprint è una gara come le altre, ma è più breve e con otto piloti invece di 10 che prendono punti. Sono a favore del nuovo formato, perché ha reso il weekend di gara più interessante con le qualifiche spostate al venerdì. Quello che mi piacerebbe ancora di più vedere, però, sarebbero due qualifiche distinte: una al venerdì per la gara sprint e una sabato mattina per la gara principale, con la gara sprint che resta al pomeriggio. Le prove libere al momento non sono significative per nessuno''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2022