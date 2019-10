Autore:

Simone Valtieri

F1 IN STREAMING La Formula 1 ha annunciato l'avvio di una nuova partnership con Twitch, il servizio leader di live streaming utilizzato soprattutto dalla community di gamers online. Ogni sessione del Gran Premio del Messico 2019 sarà disponibile sulla piattaforma della famiglia di Amazon, anche se la partnership non sarà valida in Italia. L'accordo riguarda sei paesi europei: Germania, Lussemburgo, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Svezia.

ESPERIENZA LIVE L'esperienza del GP sarà personalizzata per gli utenti che potranno usufruire dei commenti live di un gruppo di influencer e personalità de mondo del gaming, come per esempio Piet Smiet per quando riguarda Germania, Svizzera e Lussembugo in lingua tedesca. Inoltre gli utenti di questi sei paesi avranno la possibilità di fare pronostici e partecipare a una classifica che verrà aggiornata in tempo reale, scambiandosi opinioni e commenti.

PARTNERSHIP AZZECCATA Il responsabile digitale della F1, Frank Arthofer, ha spiegato: "Siamo molto contenti di questa partnership con Twitch. Gli utenti dei paesi indicati potranno visitare il sito internet della piattaforma dalle prove libere fino alla gara. Questa è l'occasione di dare una svolta al modo di seguire la Formula 1, sono i partner perfetti con cui lavorare." Gli fa eco Ferhan Ahmed, manager strategico di Twitch: "Milioni di persone si collegano a Twitch ogni giorno per fruire dei contenuti live e condividere le proprie passioni. Non vediamo l'ora di iniziare questa partnership con la Formula 1 per far viviere sulla nostra piattaforma il motorsport, creando qualcosa di profondamente emozionante."