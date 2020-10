IN RISALITA Gli ascolti tv del GP Eifel fanno segnare una crescita rispetto al precedente appuntamento di Sochi, soprattutto per quanto riguarda la diretta satellitare su Sky. Merito sicuramente della bella qualifica di Charles Leclerc, che ha portato per la seconda volta in stagione la Ferrari in seconda fila, e anche della gara ricca di episodi disputata su uno dei circuiti storici del Circus.

CRESCE SKY Nel dettaglio, la diretta delle 14:10 su sui canali di SkySport ha totalizzato 1.080.000 spettatori, per uno share del 6%, entrambi i dati in crescita rispetto a due settimane prima. La differita tardo pomeridiana di Tv8 è cresciuta solo di qualche decina di migliaia di spettatori medi, arrivando a 1.164.000, totalizzando anche uno share del 6%. Il dato replica in tutto e per tutto quello ottenuto poco prima dalla differita del GP Francia disputato a Le Mans, il quale ha raccolto 1.162.000 spettatori e il 6,8% di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI F1 e Moto interrompono ora le concomitanze: le due ruote saranno di scena nel prossimo weekend ad Aragona, mentre le quattro ruote torneranno in gara tra due settimane con il GP Portogallo. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta da SkySport e in differita da Tv8.