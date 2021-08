GRANDE EQUILIBRIO Il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive ci restituisce un quadro davvero poco chiaro di quelli che, domani in qualifica, potrebbero essere i rapporti di forza in pista. In una Spa fredda e umida, con la costante minaccia della pioggia a complicare ulteriormente i piani, il più rapido è stato Max Verstappen ma i due grandi rivali di casa Mercedes sono staccati di pochissimo: Valtteri Bottas (che domenica sconterà cinque posizioni di penalità in griglia per effetto della penalità per l'incidente a Budapest) è a soli 31 millesimi, con Lewis Hamilton terzo a 7 centesimi dalla vetta.

LE INCERTEZZE DI SPA Difficile ovviamente fare pronostici sul weekend, anche considerando che nessuno dei piloti di vertice è davvero riuscito a effettuare i consueti long run del venerdì pomeriggio per via della doppia bandiera rossa innescata dagli incidenti di Charles Leclerc e dello stesso Verstappen (che ha messo fine in anticipo alla sessione). Ciononostante, in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, abbiamo provato a darvi i nostri consigli in vista del weekend del Gran Premio del Belgio. Riuscirete a battere i nostri team virtuali nella lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0) in questa seconda parte di stagione?

F1 GP BELGIO 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1