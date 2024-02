Albon prevede il dominio di Verstappen nel GP Bahrain: "Avrà 25 secondi di vantaggio"

L'esordio di Max Verstappen al volante della RB20 è stato impressionante. L'olandese ha dominato la prima giornata di test invernali in Bahrain, mettendo subito in allarme i rivali. Il timore è che si possa assistere a una nuova stagione come quella del 2023, con l'olandese in grado di dominare in lungo e in largo il campionato e le singole gare.

F1 Test Bahrain 2024: Max Verstappen (Red Bull)

LA PREVISIONE DI ALBON A riguardo, è piuttosto eloquente il pronostico per il prossimo GP Bahrain fatto da Alex Albon ai microfoni di F1TV: ''Sto già ipotizzando cosa accadrà. Max avrà un vantaggio di 25 secondi, farà un pit-stop alla fine della gara e batterà il record sul giro!''. Insomma, un bottino pieno di 26 punti che permetterebbe al tre volte iridato di prendere subito il largo in classifica.

FERRARI CAUTA La seconda giornata di test ha visto la Ferrari buona protagonista, con Carlos Sainz che ha chiuso con il miglior tempo e una serie di long run svolti su buon ritmo. Lo spagnolo non quantifica il margine della Red Bull sugli avversari, ma non ha dubbi che la RB20 sia la monoposto da battere: ''Non so se sono tre decimi, un decimo o mezzo secondo. È impossibile saperlo in questo momento con i carichi di carburante e le modalità del motore sconosciuti. Ma puoi già vedere dal design che è mezzo passo avanti rispetto agli altri e hanno avuto più tempo per svilupparlo dato il vantaggio che avevano l'anno scorso''. Sulla stessa frequenza Charles Leclerc: ''La mia sensazione iniziale è che la Red Bull purtroppo rimane un po’ avanti, hanno fatto tempi sul giro davvero impressionanti''.

