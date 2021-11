PROSPETTIVE DIVERSE Nella volata finale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton un ruolo fondamentale potrebbe venire giocato dai loro compagni di squadra. Sergio Perez e Valtteri Bottas si approcciano a questa ultima parte di stagione con prospettive diverse: il messicano è già certo della permanenza alla Red Bull, mentre il finlandese sa di dover lasciare il sedile della Mercedes a George Russell, ripiegando su quello dell'Alfa Romeo. Un aspetto, quest'ultimo, che potrebbe anche incidere sul loro rendimento nelle cinque gare finali del 2021.

MEGLIO LA RED BULL Ad esserne convinto è Timo Glock, il quale scommette deciso sulla Red Bull e su Perez: ''Penso che la Red Bull sia in una posizione migliore quando si tratta dei compagni di squadra dei contendenti al titolo - ha dichiarato a Speedweek - La Mercedes ha deciso presto di sostituire Valtteri Bottas con George Russell nella prossima stagione. Era chiaro, ma ora la Mercedes non può più affidarsi completamente a Bottas, lo puoi vedere dal modo in cui il finlandese si comporta in determinate situazioni''.

PEREZ AFFIDABILE A sostegno della tesi di Glock anche alcuni episodi visti negli ultimi gran premi, come ad esempio la scarsa resistenza di Bottas quando Verstappen lo ha attaccato a Sochi, oppure il rischio di Zanvdoort, quando a sorpresa il finlandese aveva tolto nel penultimo passaggio il giro più veloce a Hamilton, poi recuperato in extremis dal britannico. Al contrario, ad Austin abbiamo visto Perez coprire le spalle a Verstappen nelle movimentate fasi iniziali e poi giocare un ruolo fondamentale nel costringere la Mercedes a richiamare Hamilton per la prima sosta ai box. Glock ha aggiunto: ''La Red Bull Racing può benissimo fare affidamento su Perez. Il messicano fornirà supporto a Max. Anche qui in gioco c'è il futuro e Sergio, confermato per il 2022, farà di tutto per supportare al meglio la sua squadra''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/11/2021