BASTA GRIGLIA INVERTITA Anche la Formula 1 targata Stefano Domenicali, nuovo CEO della categoria a partire da quest'anno, potrebbe cercare di introdurre le gare sprint al sabato, proposta già rigettata in tre occasioni dai team nelle ultime due annate (una nel 2019 e due nel 2020). L'idea di base resta quella di inserire una seconda gara nel weekend, un po' come già avviene in Formula 2 e Formula 3, dove però il GP principale si svolge al sabato (Feature Race), mentre la gara secondaria (Sprint Race), con griglia invertita, è in programma la domenica. Ed è proprio questo l'argine su cui si erano arenati i precedenti tentativi di introdurre il secondo GP del weekend, ossia quello di far partire i più bravi del campionato a fondo griglia.

NOVITÀ E TRADIZIONE Stefano Domenicali però, ha voluto rimuovere ogni dubbio circa l'idea di riprovarci con questa soluzione in futuro, affermando chiaramente che il tentativo di importare tale novità nel mondiale è finito: ''Penso che sia importante pensare a nuove idee che rendano la Formula 1 più interessante, ma senza perdere l'approccio tradizionale alle corse'', ha voluto chiaramente sottolineare il manager imolese: ''Quello che abbiamo imparato in quel periodo in cui cambiavamo il sistema delle qualifiche una volta ogni due giorni è che può essere controproducente, quindi dobbiamo evitarlo. Credo che la Formula 1 al momento sia abbastanza stabile''.

GARA SPRINT AL VAGLIO Ma non per questo si deve rigettare ogni novità, e dunque Domenicali intende ragionare con i team per rendere più spettacolari i weekend, dicendosi disposto a valutare l'introduzione della seconda gara. ''Quello che stiamo studiando è sicuramente come poter introdurre una gara sprint al sabato, stiamo pensando anche se sarà possibile testarlo già quest'anno. Le discussioni con i team sono in corso nelle sedi appropriate, e credo che questa sia sin qui l'unica cosa da considerare interessante''.