Verstappen subito in pista con cerchi da 18' e... scarpe dorate

NUOVI TALENTI E NEO CAMPIONI Non si è ancora spento l'eco dell'incredibile finale della stagione 2021 che la F1 è già in pista per lavorare in vista della prossima stagione. Il circuito di Yas Marina, sede del GP Abu Dhabi, ospita infatti una due giorni di test dedicata alle nuove gomme con cerchi da 18'' che Pirelli fornirà a partire dal 2022. In pista un mix di giovani talenti e piloti già affermati, alcuni al primo impatto con le nuove squadre, come Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e George Russell (Mercedes). In azione c'è anche il neo campione del mondo Max Verstappen, il quale non ha lasciato troppo spazio ai festeggiamenti, almeno per ora. Un dettaglio rivela però le celebrazioni per il titolo iridato: le Puma color oro indossate dal pilota Red Bull.

Calzature celebrative per Verstappen e calzature ''speciali'' per la sua Red Bull, in pista con i già citati cerchi da 18''. Sulla livrea della monoposto, invece, c'è ancora il numero 33, anche se l'olandese ha già spiegato di voler mettere il numero 1 il prossimo anno.

F1, test Abu Dhabi 2021: Max Verstappen (Red Bull)

Su alcune delle altre monoposto in azione quest'oggi si sono visti anche i nuovi copricerchi che esordiranno sulle rivoluzionate vetture che vedremo in azione nel 2022. Ecco una prima occhiata del loro look e come appaiono su Mercedes, McLaren e Ferrari.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/12/2021