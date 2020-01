FORMULA 11 I mondi di Formula 1 e Calcio sono legati a filo doppio per diversi motivi: i piloti hanno una ''nazionale'' di calcio con tanto di maglietta a scacchi che gioca qualche partita l'anno per beneficienza; molti di loro si riscaldano nel retrobox proprio giocando a pallone; ma soprattutto, tanti di loro sono appassionati tifosi sin da quando sono bambini, altri solamente simpatizzanti, ma non sono mancate nella storia della Formula 1 esternazioni di fede calcistiche da parte di molti di loro. E voi sapete per che squadre tifano Hamilton, Vettel, Leclerc e Verstappen? E con quale team si identificano i grandi ex come Alonso e Schumacher, Senna e Piquet? Le risposte sono tutte nella nostra super-galleria fotografica che segue: basta sfogliarla e leggere le didascalie: buon divertimento!