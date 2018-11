Autore:

LA NOTIZIA ERA NELL'ARIA Lo si sapeva e mancava soltanto l'ufficialità, giunta nel pomeriggio odierno: Lance Stroll farà coppia nel 2019 con Sergio Perez alla Force India, e continuerà la sua carriera in Formula 1 sotto l'ala protettiva di suo padre, Lawrence Stroll, che a metà stagione 2018 rilevò la quota di maggioranza della casa di Silverstone salvandola dalla bancarotta. Lance ha già esordito con la nuova scuderia nella due giorni di test (day 1, day 2) ad Abu Dhabi che hanno seguito l'epilogo iridato, e si è anche sin da subito comportato molto bene, chiudendo in entrambe le giornate al terzo posto.

L'ACCOGLIENZA DEL TEAM "Sono lieto che finalmente sia possibile confermare l'arrivo di Lance come compagno di squadra di Sergio" - ha spiegato Otmar Szafnauer, team principal della scuderia - "Abbiamo una line-up frizzante, la perfetta combinazione tra gioventù ed esperienza. Lance ha vent'anni ma già due ne ha passati in griglia, conquistando un podio e una partenza in prima fila e in lui vediamo del potenziale enorme. Crediamo che il nostro sia l'ambiente migliore afinché possa esprimerlo. Vorrei con l'occasione ringraziare Esteban Ocon per il suo contributo alla squadra nelle ultime due stagioni, augurandogli il meglio per il futuro."

LE PRIME PAROLE Di poche parole lo stesso Lance Stroll: "Questo è l'inizio di un viaggio incredibilmente emozionante per la mia carriera in Formula 1. Non vedo l'ora di lavorare con una squadra come la Force India, una nuova sfida della quale sono entusiasta." Con l'annuncio della Force India viene finalmente ufficializzata tutta la lineup della stagione 2019 di Formula 1. Ricapitoliamo tutti i movimenti di mercato di questo 2018.

LA LINEUP COMPLETA DELLA FORMULA 1 2019

Team Motore Piloti Mercedes Mercedes LEWIS HAMILTON VALTTERI BOTTAS Ferrari Ferrari SEBASTIAN VETTEL CHARLES LECLERC Red Bull Honda MAX VERSTAPPEN PIERRE GASLY McLaren Renault CARLOS SAINZ LANDO NORRIS Renault Renault DANIEL RICCIARDO NICO HULKENBERG Force India Mercedes SERGIO PEREZ LANCE STROLL Haas Ferrari ROMAIN GROSJEAN KEVIN MAGNUSSEN Sauber Ferrari KIMI RAIKKONEN ANTONIO GIOVINAZZI Toro Rosso Honda DANIL KVYAT ALEXANDER ALBON Williams Mercedes GEORGE RUSSELL ROBERT KUBICA

I PILOTI CONFERMATI DEL MONDIALE 2019

- Lewis Hamilton, Regno Unito (Mercedes)

- Valtteri Bottas, Finlandia (Mercedes)

- Sebastian Vettel, Germania (Ferrari)

- Max Verstappen, Paesi Bassi (Red Bull)

- Nico Hulkenberg, Germania (Renault)

- Sergio Perez, Messico (Force India)

- Kevin Magnussen, Danimarca (Haas)

- Romain Grosjean, Francia (Haas)

I CAMBI DI TUTA DEL MONDIALE 2019

- Kimi Raikkonen, Finlandia (da Ferrari a Sauber)

- Daniel Ricciardo, Australia (da Red Bull a Renault)

- Carlos Sainz, Spagna (da Renault a McLaren)

- Charles Leclerc, Monaco (da Sauber a Ferrari)

- Pierre Gasly, Francia (da Toro Rosso a Red Bull)

- Lance Stroll, Canada (da Williams a Force India)

I RITORNI DEL MONDIALE 2019

​- Antonio Giovinazzi, Italia (da tester Ferrari a Sauber)

- Daniil Kvyat, Russia (da tester Ferrari a Toro Rosso)

- Robert Kubica, Polonia (da tester Williams a Williams)

I DEBUTTANTI DEL MONDIALE 2019

​- George Russell, Regno Unito (dal 1° posto in FIA Formula 2 alla Williams)

- Lando Norris, Regno Unito (dal 2° posto in FIA Formula 2 alla McLaren)

- Alexander Albon, Thailandia (dal 3° posto in FIA Formula 2 alla Toro Rosso)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL MONDIALE 2018

- Fernando Alonso (da McLaren a WEC e IndyCar)

- Esteban Ocon, Francia (da Force India a test driver Mercedes, Force India e Williams)*

- Marcus Ericsson, Svezia (da Sauber a IndyCar Series)

- Brendon Hartley, Nuova Zelanda (da Toro Rosso a ???)*

- Stoffel Vandoorne, Belgio (da McLaren a Formula E)

- Sergej Sirotkin, Russia (da Williams a ???)*

*Ancora non definito il futuro di Brendon Hartley e Sergey Sirotkin, e il ruolo di Esteban Ocon in seno alla famiglia Mercedes