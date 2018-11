Autore:

Simone Valtieri

BENTORNATO NIKI In qualche modo Niki Lauda l'aveva annunciato, ad Abu Dhabi ci sarebbe stato. E anche se le sue condizioni di salute non gli permettono ancora di frequentare il paddock come vorrebbe, l'austriaco ha voluto apparire in un video, diffuso dalla sua Mercedes, nel quale ringrazia le tantissime persone che gli sono stati vicini in questi mesi difficili. Lauda non vede l'ora di riprendere il suo posto alla plancia di comando accanto a Toto Wolff, e avrà tutto l'inverno per riprendersi e farsi trovare pronto per Melbourne.

GRAZIE A TUTTI "Messaggio per il mio team e i miei amici" - esordisce Niki Lauda nel video - "Come sapete ho passato un periodo difficile dal punto di vista della salute e il sostegno che ho ricevuto da tutti voi ragazzi durante questo percorso è stato incredibile. E se sono riuscito ad alzarmi dal letto così presto è stato perché sentivo di far parte di una grande e forte famiglia di amici."

PRESTO IL RITORNO Il presidente non esecutivo della Mercedes ha voluto anche celebrare la vittoriosa annata del suo team: "Il risultato di quest'anno è stato fantastico, cinque mondiali di fila, ancora con Lewis, e con Bottas in scia, non credo avremmo potuto fare un lavoro migliore. E ora un messaggio importante: sarò presto con voi e si ripartirà, sotto pressione per la sesta volta. Grazie mille"