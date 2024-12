Formula 1, ecco i piloti con più follower a fine 2024. And the winner is...

A differenza della statistica inerente MotoGP, che abbiamo pubblicato ieri, nella classifica dei piloti di Formula 1 con più seguito su Instagram svettano quelli ancora in attività nella massima serie. Al primo posto non c'è partita, figura Lewis Hamilton, che dopo una carriera con i colori della Mercedes (e prima della McLaren, comunque motorizzata Mercedes), dal prossimo anno vestirà di rosso Ferrari. Il britannico ha 38,4 milioni di follower ed è saldamente in testa davanti al suo futuro compagno di team Charles Leclerc, e a Max Verstappen, che nonostante i quattro titoli consecutivi e il gigantesco talento, non sfonda nei cuori dei tifosi al pari di altri piloti. Quarto posto per Carlos Sainz Jr, che lascia la Ferrari per la Williams nella prossima stagione, mentre in quinta posizione figura Daniel Ricciardo, che è anche il primo dei piloti non più in attività a partire dal 2025. Nella graduatoria riservata agli ex piloti di Formula 1 svetta l'australiano, ma figurano ben pochi nomi, visto che i social network sono un barometro di recentissimo utilizzo per tastare il polso del tifo, e dunque gente come Franco Colapinto, con 4,3 milioni di follower e una manciata di gare recenti con la Williams, ha molto più seguito di campioni del passato come Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen o Nico Rosberg. Una curiosità, ai primi posti figura anche l'accont ufficiale di Michael Schumacher, gestito dalla famiglia e titolare di 1,5 milioni di follower, comunque più di 2 milioni in meno rispetto a quello del figlio Mick.

La classifica dei piloti di F1 in attività con più follower su Instagram

F1 Test 2024: Lewis Hamilton (Mercedes)

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Lewis Hamilton Regno Unito 38,4 milioni 2 Charles Leclerc Monaco 17,3 milioni 3 Max Verstappen Paesi Bassi 13,5 milioni 4 Carlos Sainz Spagna 10,9 milioni 5 Daniel Ricciardo* Australia 9,56 milioni 6 Lando Norris Regno Unito 9,43 milioni 7 Sergio Perez* Messico 7,63 milioni 8 Fernando Alonso Spagna 7,32 milioni 9 George Russell Regno Unito 6,23 milioni 10 Pierre Gasly Francia 5,42 milioni 11 Valteri Bottas* Finlandia 4,74 milioni 12 Franco Colapinto* Argentina 4,35 milioni 13 Oscar Piastri Australia 3,18 milioni 14 Alex Albon Thailandia 3,08 milioni 15 Yuki Tsunoda Giappone 2,59 milioni 16 Esteban Ocon Francia 2,53 milioni 17 Oliver Bearman*/** Regno Unito 2,42 milioni 18 Nico Hulkenberg Germania 2,09 milioni 19 Kevin Magnussen* Danimarca 1,55 milioni 20 Guanyu Zhou* Cina 1,53 milioni 21 Lance Stroll Canada 1,48 milioni 22 Andrea Kimi Antonelli** Italia 1,12 milioni 23 Logan Sargeant* Stati Uniti 1,09 milioni 24 Liam Lawson*/** Nuova Zelanda 907 mila 25 Gabriel Bortoleto** Brasile 871 mila 26 Jack Doohan*/** Australia 332 mila 27 Isack Hadjar** Francia 155 mila

*Piloti con almeno una presenza nel mondiale 2024 che non saranno in griglia nel 2025

**Piloti senza presenze nel mondiale 2024 ma che saranno in griglia nel 2025

La classifica degli ex piloti di F1 con più follower su Instagram

Solo i piloti con più di 1,5 milioni di follower

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) sorridente nel paddock

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Daniel Ricciardo* Australia 9,56 milioni 2 Sergio Perez* Messico 7,63 milioni 3 Valteri Bottas* Finlandia 4,74 milioni 4 Franco Colapinto* Argentina 4,35 milioni 5 Mick Schumacher* Germania 3,66 milioni 6 Sebastian Vettel* Germania 3,54 milioni 7 Kimi Raikkonen* Finlandia 3,08 milioni 8 Nico Rosberg* Germania 2,08 milioni 9 Romain Grosjean* Francia 1,86 milioni 10 Jenson Button* Regno Unito 1,68 milioni 11 Kevin Magnussen* Danimarca 1,55 milioni 12 Guanyu Zhou* Cina 1,53 milioni 13 Rubens Barrichello* Brasile 1,53 milioni 14 Michael Schumacher* Germania 1,52 milioni

La classifica complessiva dei piloti di Formula 1 con più follower su Instagram

Solo i piloti con più di 1,5 milioni di follower

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Lewis Hamilton Regno Unito 38,4 milioni 2 Charles Leclerc Monaco 17,3 milioni 3 Max Verstappen Paesi Bassi 13,5 milioni 4 Carlos Sainz Spagna 10,9 milioni 5 Daniel Ricciardo* Australia 9,56 milioni 6 Lando Norris Regno Unito 9,43 milioni 7 Sergio Perez* Messico 7,63 milioni 8 Fernando Alonso Spagna 7,32 milioni 9 George Russell Regno Unito 6,23 milioni 10 Pierre Gasly Francia 5,42 milioni 11 Valteri Bottas* Finlandia 4,74 milioni 12 Franco Colapinto* Argentina 4,35 milioni 13 Mick Schumacher* Germania 3,66 milioni 14 Sebastian Vettel* Germania 3,54 milioni 15 Oscar Piastri Australia 3,18 milioni 16 Alex Albon Thailandia 3,08 milioni 17 Kimi Raikkonen* Finlandia 3,08 milioni 18 Yuki Tsunoda Giappone 2,59 milioni 19 Esteban Ocon Francia 2,53 milioni 20 Oliver Bearman Regno Unito 2,42 milioni 21 Nico Hulkenberg Germania 2,09 milioni 22 Nico Rosberg* Germania 2,08 milioni 23 Romain Grosjean* Francia 1,86 milioni 24 Jenson Button* Regno Unito 1,68 milioni 25 Kevin Magnussen* Danimarca 1,55 milioni 26 Guanyu Zhou* Cina 1,53 milioni 27 Rubens Barrichello* Brasile 1,53 milioni 28 Michael Schumacher* Germania 1,52 milioni

*Non più in attività

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/12/2024