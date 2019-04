1000 GP IN NUMERI Le statistiche nello sport sono sempre molto aleatorie; nella Formula 1 più che altrove. Durano in media un paio di settimane e poi vanno aggiornate con la gara successiva. Dopo 1000 Gran Premi però è il momento perfetto per fare il punto e consegnare questa pietra... "miliare", per l'appunto, agli archivi e alla storia delle competizioni motoristiche. Chi ha vinto più gare? Chi ha fatto più pole? Chi ha partecipato a più GP? Dove si è corso di più? Tutte risposte che trovate schematicamente riassunte nelle tabelle che seguono. In grassetto piloti e team ancora in attività.

Winning is everything... 🏆



Take a look at the most successful teams in the history of the F1 World Championship, from the very first race through to #Race1000 👀 pic.twitter.com/MqX5uwVAQG