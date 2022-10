Ferrari sul caso Red Bull: "Ecco perché è cruciale che la FIA applichi completamente le regole"

SNODO CRUCIALE Cresce l'attesa per la decisione della FIA riguardo la presunta violazione del budget cap da parte della Red Bull nella passata stagione. La questione è di vitale importanza per la F1, che ha introdotto proprio a partire dallo scorso anno il tetto di spesa per cercare di livellare per quanto possibile le prestazioni tra top team e piccole scuderie. La patata è decisamente bollente e per rendersene conto basta fare riferimento a quanto dichiarato nel corso del weekend di Singapore da Laurent Mekies, direttore sportivo della Scuderia Ferrari.

RISPETTO DELLE REGOLE Il francese ha spiegato senza mezzi termini che, se la FIA non saprà gestire la vicenda, si rischia di far saltare tutto il regolamento inerente il budget cap: ''È un test vitale per il tetto massimo di costi. E, come abbiamo detto, se non superiamo questo test, probabilmente il gioco è finito, perché le implicazioni sono enormi''. Mekies ha poi aggiunto che più della penalità in sé, è importante che si riconosca cosa definisce che c'è stata una violazione del regolamento: ''Dobbiamo parlare di penalità adesso? Probabilmente no. So che è ciò che le persone in tribuna vogliono vedere e lo rispettiamo. Ma in realtà siamo in un punto molto precedente nel processo rispetto a quello. Un aspetto ancora più fondamentale è: c'è una violazione? Siamo d'accordo sull'entità della violazione e questo, di conseguenza, conferma la regola a cui tutti obbediscono? Penso che ciò che è davvero cruciale ora è che la FIA applichi completamente le regole così come sono scritte. E poi dopo ci saranno le penalità, che sono tutta un'altra faccenda''.

CONFINI BEN DEFINITI La Red Bull ha fatto riferimento ad aree grigie del regolamento su cui sta cercando di fare chiarezza con la FIA. Secondo Mekies, attraverso un confronto continuo con la Federazione la Ferrari ha potuto verificare di persona che i confini sono invece tracciati in maniera abbastanza chiara: ''Almeno per noi non c'è dubbio su quale sia l'interpretazione di ciò che abbiamo fatto perché ci sono state discussioni continue con la FIA e penso che sia così che dovrebbe essere il processo. Poi dopo, ovviamente, hai quel controllo finale di cui stiamo parlando ora, che stiamo tutti aspettando. Ma in realtà, vediamo poco spazio per le sorprese nel modo in cui abbiamo discusso senza sosta negli ultimi due anni con loro''.

QUANTO PESA L'INFRAZIONE Su un budget cap di 145 milioni di dollari, si vocifera che l'infrazione della Red Bull possa essere nell'ordine di qualche milione. Una porzione molto piccola sul totale, ma Mekies ha spiegato che ciò è più che sufficiente per trarre un grande vantaggio: ''Lo prendiamo molto sul serio, perché si tratta di una notevole quantità di tempo sul giro. Sette milioni sono come 70 ingegneri. 70 ingegneri ti darebbero una notevole quantità di tempo guadagnato sul giro. Questo è un esempio. Quindi, se pensi al potere che hanno questi regolamenti finanziari, probabilmente stanno sopraffando sia il regolamento tecnico che quello sportivo se pensiamo alla quantità di tempo sul giro che sta in quel tipo di numeri. Uno dei motivi principali per cui stiamo battendo su trasparenza e severità è perché, se si rivela esserci qualcosa su cui una squadra può scommettere per ottenere un vantaggio competitivo, l'intero sistema crolla. Questo è il motivo per cui, soprattutto nel quadro della prima istanza in cui il limite di budget viene messo in discussione, è necessaria quella quantità di severità''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2022