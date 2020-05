SETTANTANOVE PER SETTANTA Nella settantenaria storia della Ferrari in Formula 1 sono stati ben 78 i piloti a scendere in pista con la tuta di Maranello, 109 se consideriamo anche quelli che hanno corso con scuderie private o che hanno partecipato solamente a sessioni di libere o qualifiche, senza qualificarsi per il Gran Premio della domenica. Carlos Sainz, recente acquisto della Scuderia italiana, sarà il 79° della storia. Di seguito i nomi di tutti i piloti, ufficiali e non, del Cavallino in ordine dai primi a debuttare sulla rossa fino all'ultimo esordiente, Charles Leclerc, nel GP inaugurale della passata stagione, il tutto accompagnato dai dati statistici relativi al numero di GP corsi, vittorie, pole position, giri veloci e podi conquistati.

I 78 PILOTI UFFICIALI DELLA FERRARI

Num. Anno e GP d'esordio Pilota NAZ GP Vittorie Pole Giri veloci Podi 1 = 1950 MON ASCARI Alberto ITA 27 13 13 10 17 1 = 1950 MON SOMMER Raymond FRA 2 0 0 0 0 1 = 1950 MON VILLORESI Luigi ITA 20 0 0 1 8 4 1950 ITA SERAFINI Dorino ITA 1 0 0 0 1 5 = 1951 SVI TARUFFI Piero ITA 13 1 0 1 4 5 = 1951 SVI GONZALEZ Jose-Froilan ARG 15 2 3 3 11 7 = 1952 SVI FARINA ''Nino'' Giuseppe ITA 20 1 3 0 13 7 = 1952 SVI SIMON André FRA 2 0 0 0 0 9 1953 ARG HAWTHORN Mike GBR 35 3 4 6 16 10 = 1953 ITA MAGLIOLI Umberto ITA 6 0 0 0 2 10 = 1953 ITA CARINI Piero ITA 3 0 0 0 0 12 1954 BEL TRINTIGNANT Maurice FRA 17 1 0 0 5 13 = 1955 MON SCHELL Harry USA 1 0 0 0 0 13 = 1955 MON FRERE Paul BEL 3 0 0 0 1 15 = 1955 OLA CASTELLOTTI Eugenio ITA 11 0 0 0 2 15 = 1955 OLA CLAES Johnny BEL 1 0 0 0 0 17 = 1956 ARG FANGIO Juan Manuel ARG 7 3 6 4 5 17 = 1956 ARG MUSSO Luigi ITA 15 1 0 1 5 17 = 1956 ARG COLLINS Peter GBR 20 3 0 0 9 17 = 1956 ARG GENDEBIEN Olivier BEL 8 0 0 0 0 21 1956 BEL PILETTE André BEL 1 0 0 0 0 22 1956 FRA DE PORTAGO Alfonso SPA 5 0 0 0 1 23 1956 GER SCARLATTI Giorgio ITA 1 0 0 0 0 24 = 1957 ARG VON TRIPS Wolfgang GER 25 2 1 0 6 24 = 1957 ARG PERDISA Cesare ITA 1 0 0 0 0 24 = 1957 ARG DE TOMASO Alessandro ITA 1 0 0 0 0 27 1958 ITA HILL Phil USA 30 3 6 6 16 28 = 1959 MON ALLISON Cliff GBR 6 0 0 0 1 28 = 1959 MON BROOKS Tony GBR 7 2 2 1 4 28 = 1959 MON BEHRA Jean FRA 3 0 0 0 0 31 1959 FRA GURNEY Dan USA 4 0 0 0 2 32 1960 MON GINTHER Richie USA 10 0 0 2 4 33 1960 BEL MAIRESSE Willy BEL 10 0 0 0 1 34 1961 ITA RODRIGUEZ Ricardo MEX 5 0 0 0 0 35 1962 OLA BAGHETTI Giancarlo ITA 8 1 0 1 1 36 1962 MON BANDINI Lorenzo ITA 35 1 1 2 8 37 1963 MON SURTEES John GBR 30 4 4 6 13 38 1963 OLA SCARFIOTTI Ludovico ITA 6 1 0 1 1 39 1964 MEX RODRIGUEZ Pedro MEX 8 0 0 0 0 40 1965 ITA VACCARELLA Nino ITA 1 0 0 0 0 41 1966 FRA PARKES Mike GBR 6 0 1 0 2 42 1967 MON AMON Chris NZL 27 0 3 0 6 43 1967 MEX WILLIAMS Jonathan GBR 1 0 0 0 0 44 = 1968 SAF ICKX Jacky BEL 55 6 11 11 16 44 = 1968 SAF De ADAMICH Andrea ITA 1 0 0 0 0 46 1968 ITA BELL Derek GBR 2 0 0 0 0 47 1970 BEL GIUNTI Ignazio ITA 4 0 0 0 0 48 1970 OLA REGAZZONI Clay SVI 73 4 4 13 23 49 1971 SAF ANDRETTI Mario USA 12 1 1 1 2 50 1972 FRA GALLI Nanni ITA 1 0 0 0 0 51 1972 GBR MERZARIO Arturo ITA 11 0 0 0 0 52 1974 ARG LAUDA Niki AUT 57 15 23 12 32 53 1976 ITA REUTEMANN Carlos ARG 34 5 2 2 13 54 1977 CAN VILLENEUVE Gilles CAN 66 6 2 8 13 55 1979 ARG SCHECKTER Jody SAF 28 3 1 0 6 56 1981 USW PIRONI Didier FRA 25 2 2 3 6 57 1982 OLA TAMBAY Patrick FRA 21 2 4 1 8 58 1983 BRA ARNOUX René FRA 32 3 4 4 11 59 1984 BRA ALBORETO Michele ITA 80 3 2 4 19 60 1985 POR JOHANSSON Stefan SVE 31 0 0 0 6 61 1987 BRA BERGER Gerhard AUT 96 5 7 9 24 62 1989 BRA MANSELL Nigel GBR 31 3 3 6 11 63 1990 USA PROST Alain FRA 30 5 0 3 14 64 1991 USA ALESI Jean FRA 79 1 1 2 16 65 1991 AUS MORBIDELLI Gianni ITA 1 0 0 0 0 66 1992 SAF CAPELLI Ivan ITA 14 0 0 0 0 67 1992 JPN LARINI Nicola ITA 4 0 0 0 1 68 = 1996 AUS SCHUMACHER Michael GER 180 72 58 53 116 68 = 1996 AUS IRVINE Eddie GBR 65 4 0 1 23 70 1999 AUT SALO Mika FIN 6 0 0 0 2 71 2000 AUS BARRICHELLO Rubens BRA 102 9 11 15 55 72 2006 BRN MASSA Felipe BRA 139 11 15 14 36 73 2007 AUS RAIKKONEN Kimi FIN 151 10 7 23 52 74 2009 EUR BADOER Luca ITA 2 0 0 0 0 75 2009 ITA FISICHELLA Giancarlo ITA 5 0 0 0 0 76 2010 BRN ALONSO Fernando SPA 96 11 4 8 44 77 2015 AUS VETTEL Sebastian GER 101 14 12 14 54 78 2019 AUS LECLERC Charles MON 21 2 7 4 10

I 17 PILOTI NON UFFICIALI DELLA FERRARI

Num. Anno e GP d'esordio Pilota NAZ GP Vittorie Pole Giri veloci Podi 1 1950 FRA WHITEHEAD Peter GBR 7 0 0 0 1 2 1950 ITA BIONDETTI Clemente ITA 1 0 0 0 0 3 1951 SVI FISCHER Rudi SVI 7 0 0 0 2 4 1951 FRA PARNELL Reg GBR 2 0 0 0 0 5 1951 ITA LANDI Chico BRA 1 0 0 0 0 6 = 1952 SVI ROSIER Louis FRA 15 0 0 0 0 6 = 1952 SVI HIRT Peter SVI 4 0 0 0 0 8 1952 BEL DE TORNACO Charles BEL 2 0 0 0 0 9 1952 FRA COMOTTI Franco ITA 1 0 0 0 0 10 1952 GBR SALVADORI Roy GBR 1 0 0 0 0 11 = 1952 GER LAURENT Roger BEL 1 0 0 0 0 11 = 1952 GER SCHOELLER Rudolf SVI 1 0 0 0 0 13 = 1953 GER SWATERS Jacques BEL 5 0 0 0 0 13 = 1953 GER ADOLFF Kurt GER 1 0 0 0 0 15 1954 FRA MANZON Robert FRA 5 0 0 0 1 16 1957 ARG DE TERRA Max SVI 1 0 0 0 0 17 1965 USA BONDURANT Bob USA 1 0 0 0 0

I 14 PILOTI FERRARI SENZA NEANCHE UN GP

1959 - BRACCO Giovanni (Italia)

1951 - SHAWE TAYLOR Brian (Gran Bretagna)

1951 - STAECHELIN Peter (Svizzera)

1951 - MARZOTTO Gianni (Italia)

1952 - SIGHINOLFI Sergio (Italia)

1952 - STUCK Hans (Germania)

1952 - MARZOTTO Vittorio (Italia)

1952 - BAIRD Bobby (Gran Bretagna)

1952 - MAURO Johnny (Stati Uniti)

1952 - FAUKLNER Walt (Stati Uniti)

1952 - BALL Bobby (Stati Uniti)

1954 - OAKES Danny (Stati Uniti)

1956 - BALDWIN Johnny (Stati Uniti)

1969 - BRAMBILLA Tino (Italia)

