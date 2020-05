CHE STIPENDI! La Ferrari ha ingaggiato Carlos Sainz per le stagioni 2021-2022, e stando alle prime indiscrizioni dovrebbe elargire allo spagnolo un contratto annuo che oscilla tra i 5,5 e i 6,5 milioni di euro. Negli ultimi 13 anni la Scuderia di Maranello ha speso ben 539,5 milioni di euro per il monte ingaggi, senza considerare l'inflazione. Il pilota che ha incassato più di tutti è stato Sebastian Vettel che in sei stagioni si è portato a casa (o si porterà, se la stagione 2020 inizierà) 208 milioni di euro (34,7 a stagione in media), sebbene non è ancora noto di quanto gli verrà decurtato lo stipendio nel 2020 a causa della situazione sanitaria globale. A lui come a Charles Leclerc, che in due anni in Ferrari ha invece firmato contratti per ''appena'' 12,5 milioni di euro. Tra loro due ci sono Kimi Raikkonen a quota 150 milioni in sette anni (21,4 di media a stagione), poi Fernando Alonso, con 123 milioni in un lustro a Maranello (24,6 di media), e Felipe Massa a 46 milioni con una stagione in più (7,7 milioni ad anno).

QUANTO COSTA UN PUNTO? Ma di tutti i contratti firmati negli ultimi 13 anni, qual è stato quello più conveniente per la Ferrari, e quale quello che ha reso di meno? Per scoprirlo abbiamo in primis uniformato con i criteri moderni i punti raccolti da Massa e Raikkonen nelle stagione 2008 e 2009 (allora si assegnavano ancora soli 10 punti al vincitore, nelle successive 25). Poi abbiamo diviso lo stipendio di ogni pilota per i punti conquistati, e infine attualizzato il tutto con l'inflazione. Come si evince dalla tabella qui sotto, Charles Leclerc nel 2019 è stato largamente il miglior affare della Ferrari degli ultimi anni, visto che lo scorso anno ogni suo punto è costato alla Ferrari appena 13.258 €, davanti al Raikkonen del 2018 e al Massa del 2008, mentre il peggiore investimento è stato pagare 22 milioni di stipendio a llo stesso Raikkonen nel 2014, quando il pilota finlandese raccolse appena 55 punti, pari a all'esorbitante cifra di 440.560 € per ogni punticino raccolto in stagione. Di seguito la tabella completa, stagione per stagione, pilota per pilota.

Anno Pilota Ferrari Stipendio* Punti Costo/Pt Valore € rispetto al 2019 Costo/Pt aggiustato 2008 Kimi Raikkonen 30 189 € 158.730 -15,44% € 183.238 2008 Felipe Massa 7 240 € 29.167 -15,44% € 33.670 2009 Kimi Raikkonen 41 124 € 330.645 -13,71% € 375.977 2009 Felipe Massa 7 58 € 120.690 -13,71% € 137.236 2010 Fernando Alonso 25 252 € 99.206 -12,21% € 111.319 2010 Felipe Massa 6 144 € 41.667 -12,21% € 46.754 2011 Fernando Alonso 28 257 € 108.949 -10,99% € 120.923 2011 Felipe Massa 10 118 € 84.746 -10,99% € 94.059 2012 Fernando Alonso 28 278 € 100.719 -10,89% € 111.688 2012 Felipe Massa 10 122 € 81.967 -10,89% € 90.893 2013 Fernando Alonso 20 242 € 82.645 -11,07% € 91.793 2013 Felipe Massa 6 112 € 53.571 -11,07% € 59.502 2014 Fernando Alonso 22 161 € 136.646 -10,14% € 150.502 2014 Kimi Raikkonen 22 55 € 400.000 -10,14% € 440.560 2015 Sebastian Vettel 28 278 € 100.719 -7,75% € 108.525 2015 Kimi Raikkonen 18 150 € 120.000 -7,75% € 129.300 2016 Sebastian Vettel 28 212 € 132.075 -4,86% € 138.494 2016 Kimi Raikkonen 25 186 € 134.409 -4,86% € 140.941 2017 Sebastian Vettel 32 317 € 100.946 -2,59% € 103.561 2017 Kimi Raikkonen 7 205 € 34.146 -2,59% € 35.031 2018 Sebastian Vettel 40 320 € 125.000 -1,64% € 127.050 2018 Kimi Raikkonen 7 251 € 27.888 -1,64% € 28.346 2019 Sebastian Vettel 40 240 € 166.667 = € 166.667 2019 Charles Leclerc 3,5 264 € 13.258 = € 13.258 2020 Sebastian Vettel 40 ? ? ? ? 2020 Charles Leclerc 9 ? ? ? ?

*In milioni di euro

**Nel 2009 Felipe Massa corse appena 9 gare, prima di infortunarsi gravemente in Ungheria e saltare il resto della stagione.

MONTE STIPENDI Nella tabella seguente gli stipendi dei due piloti e il monte stipendi annuo della Ferrari, che ha speso più che in altre occasioni nel 2016, quando pagava 28 milioni Vettel e 25 Raikkonen: 53 milioni di euro che rapportati all'inflazione equivarrebbero a 55,58 milioni di euro attuali, valore che batte di poco il valore attualizzato della stagione 2009, quando la Ferrari pagava 41 milioni di euro a Raikkonen (lo stipendio più alto sborsato dalla rossa negli ultimi anni) e appena 7 a Felipe Massa, per un totale di 48 milioni e (54,58 milioni di oggi). Nel 2020 la Ferrari dovrebbe spendere 49 milioni di euro per i suoi due piloti, ma la cifra è destinata a scendere a causa della pandemia di Coronavirus, che ha tagliato i budget di tutte le scuderie, quella di Maranello compresa.