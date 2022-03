Horner indica la Ferrari come squadra più in forma al momento, ma non sottovaluta la Mercedes

La F1-75 vista in pista a Barcellona e in Bahrain ha impressionato il team principal della Red Bull

AVVIO CONVINCENTE Anche nella seconda sessione di test invernali, in corso sul circuito di Sakhir in Bahrain, la Ferrari F1-75 sta ben impressionando sia a livello di affidabilità sia a livello di prestazioni. La monoposto di Maranello sembra una vettura nata bene e gli avversari hanno già iniziato a indicarla come favorita per l'avvio di campionato, con l'intento di aumentare la pressione sul Cavallino Rampante.

AUTO MIGLIORE, PER ORA Il team principal della Red Bull, Chris Horner, da una parte ritiene la Ferrari come la monoposto da battere in questo momento, dall'altro si aspetta che la Mercedes faccia un notevole passo in avanti con il passare delle gare: ''Per me l'auto che sembra più stabile sul circuito è la Ferrari al momento. Finora hanno avuto un periodo di test molto solido sia a Barcellona sia in Bahrain. Direi che in pista sono sembrati estremamente competitivi. Ma dobbiamo ricordarci che queste auto sono ancora molto acerbe. Il ritmo di sviluppo sarà veloce e intenso e mi aspetto che la situazione cambi, con la Mercedes che sarà un fattore importante in questo campionato, non ho dubbi''.

F1 2022, test Bahrain: Chris Horner (Ferrari)

W13 INNOVATIVA A proposito di Mercedes, Horner è anche tornato sulle sue presunte dichiarazioni riguardo l'irregolarità dei mini sidepod adottati sulla W13 a partire dai test in Bahrain: ''Sono stati citati commenti che di certo non sono stati fatti. Penso che l'auto sia ovviamente innovativa, è una soluzione interessante. Per quanto ci riguarda, la vettura Mercedes sembra conforme al regolamento. È solo un'interpretazione diversa, una soluzione diversa''.

PRONOSTICI PRE CAMPIONATO Tornando alla scala dei valori in pista, Horner ricorda che per avere un'idea più precisa bisognerà aspettare le qualifiche del GP Bahrain, gara d'apertura della stagione: ''Penso che quello che si può dire è che solo sabato prossimo avremo la prima istantanea, quando il carburante diminuirà e tutti correranno il più vicino possibile al limite di peso e allora vedremo quanto sono competitivi. Abbiamo davanti un foglio di carta completamente bianco. Non credo che la Mercedes abbia mostrato completamente il suo potenziale qui. Penso che la Ferrari sia la squadra in forma che si dovrebbe indicare in questo momento. Speriamo di poter essere anche noi lì. Sembra che la McLaren abbia una macchina forte, la Alpine è stata veloce, quindi è impossibile fare previsioni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/03/2022