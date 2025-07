Ufficiale, Ferrari F1 conferma Fred Vasseur team principal anche nelle prossime stagioni

FERRARI F1 CONFERMA FRED VASSEUR COME TEAM PRINCIPAL

La Scuderia Ferrari ufficializza il prolungamento del contratto di Fred Vasseur. Il manager francese continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal in Formula 1 anche nelle prossime stagioni. In carica dal 2023, Vasseur ha ottenuto la fiducia del vertice Ferrari grazie a un approccio gestionale strutturato e orientato alla costruzione di un progetto a lungo termine.

FERRARI F1, SCELTA DI CONTINUITÀ PER IL FUTURO

La conferma di Vasseur rappresenta un segnale chiaro di stabilità tecnica e strategica. In un contesto altamente competitivo come la Formula 1, mantenere coerenza nelle figure chiave del team è un elemento decisivo. Ferrari punta dunque a consolidare le basi gettate negli ultimi due anni, evitando rivoluzioni che rischierebbero di compromettere il percorso di crescita intrapreso.

IL METODO VASSEUR: PRAGMATISMO E STRUTTURA

Sin dal suo arrivo, Frederic Vasseur ha impostato il lavoro sulla razionalizzazione dei processi interni e sul rafforzamento delle sinergie tra reparto tecnico e gestione sportiva. I risultati non sono ancora quelli sperati in termini di titoli, ma la solidità del gruppo e i miglioramenti progressivi fanno pensare a una direzione corretta.

La Scuderia sembra ora più consapevole della necessità di affrontare le sfide con una prospettiva di lungo termine. Il rinnovo di Vasseur si inserisce perfettamente in questa logica, allineando la leadership tecnica agli obiettivi di sviluppo futuri, inclusi quelli legati al nuovo regolamento tecnico del 2026: la F1 sta infatti per affrontare un cambiamento epocale con nuova aerodinamica e nuove power unit ibride che debutteranno nella prossima stagione facendo ripartire tutti i team da un foglio bianco.

TRA COMPETITIVITÀ E CAMBIAMENTO

L’estensione del contratto arriva in un momento chiave per la Formula 1 e per la Ferrari stessa. Tra aggiornamenti tecnici, evoluzioni regolamentari e dinamiche di mercato piloti, serviva un punto fermo.

Con la conferma di Vasseur, Maranello blinda una figura ritenuta essenziale per il progetto, anche considerando che sul mercato - nonostante la recente uscita di Christian Horner dalla Red Bull, che però è ancora in fase di gardening leave e dovrà probabilmente affrontare un processo civile per il caso molestie che lo ha coinvolto all'inizio della stagione 2024 - non c'erano neppure figure alternative pronte a subentrare.

SCUDERIA FERRARI, PARLA FREDERIC VASSEUR

''Sono grato alla Ferrari - spiega il team principal della scuderia di Maranello - per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti''.

LA SODDISFAZIONE DELL'AD FERRARI, BENEDETTO VIGNA

''Oggi vogliamo riconoscere - aggiunge l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna - ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato. Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilità. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare''.

CHI È FRED VASSEUR?

Frédéric Vasseur, nato nel 1968 in Francia, è un ingegnere e manager con una lunga esperienza nel motorsport. Dopo gli studi in ingegneria presso l'École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA), ha fondato nel 1996 ASM, team con cui ha ottenuto numerosi successi in Formula 3, lanciando talenti come Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Nel 2005 ha creato ART Grand Prix insieme a Nicolas Todt, dominando le categorie minori come GP2 e GP3. La sua carriera in Formula 1 è iniziata nel 2016 con Renault F1, ma l’esperienza è durata solo una stagione.

Nel 2017 è approdato alla Sauber, che sotto la sua guida si è trasformata in Alfa Romeo Racing. Ha ricoperto il ruolo di Team Principal fino al 2022, contribuendo alla crescita della squadra.

Nel 2023 è stato scelto dalla Ferrari come Team Principal della Scuderia Ferrari F1, diventando il primo francese dopo Jean Todt a capo della Gestione Sportiva della casa di Maranello.

FERRARI PUNTA SULLA CONTINUITÀ PER RITORNARE AL VERTICE

Con Fred Vasseur confermato al comando, la Ferrari si affida alla continuità gestionale per rafforzare la propria posizione nel Mondiale F1. Non è una mossa spettacolare, ma una decisione coerente con una strategia che punta alla costruzione piuttosto che alla reazione. Il tempo dirà se la scommessa sarà vincente.

Pubblicato da Alessio Ricci, 31/07/2025