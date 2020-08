DIVORZIO SMENTITO I due brutti weekend vissuti da Sebastian Vettel a Silverstone, nel corso dei quali non sono mancate le tensioni con la squadra, e la breve sosta che attende il Mondiale di F1 dopo il GP Spagna, hanno contribuito ad alimentare le voci su un possibile addio anticipato del tedesco alla Ferrari. Uno scenario su cui ci eravamo soffermati dopo il disastroso GP 70° anniversario, durante il quale il quattro volte campione del mondo ha criticato pubblicamente la strategia scelta dal team, ma che oggi Mattia Binotto ha voluto fortemente smentire.

PIENO SUPPORTO A Barcellona, il team principal della Ferrari ha dichiarato: ''È completamente sbagliato e non ci sono ragioni per farlo. Seb è un pilota di talento, conosciamo il suo potenziale. Non ci sono tensioni con lui, fa parte della famiglia. Si sta comportando bene, come penso che anche noi ci stiamo comportando. Abbiamo molto rispetto, quindi lo sosterremo e non c'è motivo di pensare a un cambiamento del genere''.

UN AIUTO DAL NUOVO TELAIO Binotto, che aveva rispedito al mittente le critiche sulla strategia di domenica scorsa, cerca dunque di spegnere i rumors sulla vicenda. Un aiuto alle prestazioni di Vettel potrebbe arrivare dal nuovo telaio che la Ferrari gli ha fornito a partire dal GP Spagna di questo weekend: ''Abbiamo cambiato il telaio perché aveva una piccola crepa, ma non credo sia stato il problema che ha avuto nelle ultime gare - ha aggiunto il team principal - ma almeno abbiamo eliminato una preoccupazione e ora è sicuramente più rilassato. È importante per noi supportarlo il più possibile, sappiamo che Seb è un pilota di grande talento, è veloce, è un campione del mondo, quindi non ci sono dubbi. Penso che quello che dobbiamo fare è sostenerlo, passare attraverso un grande weekend e che lui dia il meglio di sé. Sono abbastanza sicuro che Seb a un certo punto otterrà buoni risultati, sta solo a lui capire cosa non andava e come migliorare''.