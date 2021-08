FERNANDO PROSEGUE La notizia era ormai nell’aria da settimane e certo l’annuncio ufficiale di oggi non sorprende nessuno: Alpine ha confermato infatti di aver esteso anche al 2022 il contratto di Fernando Alonso. Il pilota asturiano, dunque, resterà in Formula 1 anche nella prossima stagione, la diciannovesima della carriera nella massima serie automobilistica. Già nella scorsa estate, quando era arrivata la conferma dell’arrivo del bicampione del mondo per rimpiazzare il partente Daniel Ricciardo, si era parlato di un contratto biennale e del suo coinvolgimento a medio termine con il gruppo Renault, anche e soprattutto pensando alla rivoluzione regolamentare cui si darà finalmente seguito proprio l’anno prossimo. Nel comunicato odierno si parla infatti proprio di estensione del rapporto, confermando di fatto come l’accordo iniziale prevedesse una sorta di 1+1.

LINE-UP COMPLETA Alla vigilia di una stagione in cui Alpine spera di fare il salto di qualità e di tornare a lottare per il titolo come a metà degli anni 2000, la scuderia francese ha quindi confermato entrambi i piloti, considerando l’estensione fino al 2024 del rapporto con Esteban Ocon. Soddisfazione da parte del Ceo del brand, Laurent Rossi, che nei giorni scorsi aveva già lasciato intendere la volontà del gruppo Renault di proseguire per molti anni (e anche in altre categorie) il proprio rapporto di lavoro con Fernando: “Siamo lieti di confermare la presenza di Alonso al fianco di Ocon per l’anno prossimo. Per noi è la coppia perfetta, tra le migliori in griglia. Il loro modo di lavorare è complementare, offre talento e velocità ma anche uno straordinario spirito di squadra a cui dobbiamo il nostro primo successo in Ungheria. Fernando ci ha impressionato sin dal suo arrivo, è incredibile vedere la sua dedizione per trarre il meglio dal team. Possiamo di certo trarre vantaggio dalla sua perspicacia ed esperienza, mentre entriamo nella fase finale dello sviluppo della macchina 2022. Ha la nostra stessa fame di vittorie e la trasforma in performance”.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

ALONSO CIFRATO Gioia anche da parte dello stesso Alonso, che nei giorni scorsi aveva giocato su Twitter utilizzando un apparentemente incomprensibile (ma poi facilmente decifrato dal popolo del web) linguaggio in codice per anticipare un “grande annuncio” che sarebbe arrivato entro poche ore. “Sono felicissimo – spiega Fernando nella nota diramata dal costruttore francese e che correda il video (sotto) in cui è lo stesso asturiano a disegnare sull'asfalto un 2022 a bordo di una bellissima A110 – di confermare il mio rinnovo di contratto con l’Alpine F1 Team. Mi sono sentito a casa sin dal primo momento in cui sono tornato nella scuderia. È un piacere lavorare di nuovo con alcune delle menti più brillanti del nostro sport a Enstone e Viry-Chatillon. Questa è una stagione insidiosa per tutti, ma noi abbiamo già fatto bei progressi e la vittoria in Ungheria è un buon esempio della nostra crescita. Vogliamo ancora registrare altri momenti positivi nel 2021, ma anche l’anno prossimo con i cambiamenti del regolamento che entreranno in vigore. Io sono un grande sostenitore di regole più eque e sono convinto che il prossimo mondiale sarà un’opportunità d’oro. Non vedo l’ora di affrontare la seconda parte dell’anno ma anche di rappresentare Alpine insieme a Esteban nel 2022”.