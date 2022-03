Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Arabia Saudita

Il primo GP della stagione, di scena la scorsa settimana in Bahrain, ci ha senza dubbio chiarito le idee sui rapporti di forza al via di questo nuovissimo Mondiale F1 2022. A solo una settimana dal debutto di Sakhir, le monoposto tornano a rombare, stavolta sul circuito cittadino - atipico, viste le elevatissime velocità di punta - di Jeddah, in Arabia Saudita. Il tracciato è in effetti molto diverso da quello del weekend scorso, ma come devono cambiare le nostre scelte al Fantasy F1?

IL FANTA F1 Insomma, chi comprare e chi, invece, assolutamente evitare in questo secondo appuntamento della stagione 2022? Come ogni weekend di gara, anche stavolta vi diamo i nostri consigli sui big da ingaggiare, sui possibili colpi low cost e soprattutto sulle trappole da evitare. Come ogni weekend di gara, ne abbiamo parlato in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport con gli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game. E voi, avete fatto le vostre formazioni per sfidare la redazione sport di MotorBox nella nostra lega dedicata (1d3ccff156 è il codice per iscrivervi gratuitamente, qui invece tutte le info utili per partecipare)?

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/03/2022