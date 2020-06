IL GIOCHINO DEL MOMENTO Ovunque sui social network in questi giorni impazzano immagini di personaggi famosi o anche di persone comuni che postano le loro foto al maschile (se donne) o al femminile (se uomini), invertendo quello che è il loro sesso di nascita grazie a FaceApp, applicazione per cellulare resa celebre lo scorso anno dalla possibilità di ''invecchiare'' o ''ringiovanire'' le proprie foto (anche allora ''invecchiammo'' i piloti contemporanei). Non abbiamo così resistito a vedere come starebbero con lineamenti decisamente più addolciti tutti i piloti iscritti al campionato del Mondo di Formula 1, allestendo per voi una divertente galleria tutta da sfogliare e da ridere.

RISATE E SOMIGLIANZE Ci siamo anche divertiti a modificare i loro nomi, e laddove non esiste il corrispettivo al femminile, ne abbiamo utilizzati alcuni con un suono simile. I gusti estetici non si discutono, ma l'impressione è che alcuni piloti ringrazieranno di essere nati uomini, mentre altri se avessero fallito nella loro carriera agonistica, avrebbero facilmente potuto riciclarsi sulle passarelle di moda o nel mondo del cinema! Qualche spoiler? ''Stéphanie'' Ocon somiglia a Gal Gadot (la più recente Wonder Woman), e ''Pierrine'' Gasly alla modella e attrice Anya Taylor-Joy (vista in Glass e nella serie Peaky Blinders). Ma anche in questo caso le somiglianze sono soggettive, perciò vi sfidiamo a trovarne altre e migliori delle nostre! Buon divertimento.