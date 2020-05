F1 CLASSICS Come ogni mercoledì e sabato pomeriggio, torna in diretta su YouTube, Facebook e sul sito internet ufficiale della Formula 1, l’appuntamento con le gare che hanno scritto la storia del campionato del mondo. #F1Classics, la serie che identifica le gare meno recenti, torna in streaming alle 20.00 per un’altra delle tappe indimenticabili dei 70 anni del circus. Con due ripartenze, una valanga di incidenti, caos, polemiche, un podio del tutto inedito e persino una rissa sfiorata, il Gran Premio del Belgio 1998 è quasi un piccolo cult che non potete assolutamente perdere.

SPA ’98 La tranquillità della foresta delle Ardenne che circonda la mitica pista di Spa-Francorchamps si è in breve tempo trasformata in un vero e proprio inferno verde. La violenta pioggia caduta sul circuito belga ha prodotto, al via, l’incidente con il maggior numero di auto coinvolte. Ma poi, dopo una bandiera rossa e una seconda partenza – alcuni riuscirono a ripartire dopo essere saliti sul “muletto” – la gara passerà alla storia anche per il clamoroso incidente della Ferrari del leader Michael Schumacher con la McLaren del doppiato David Coulthard e per la corsa furibonda del Kaiser in pit-lane verso il garage dello scozzese.

PODIO INEDITO Insomma, una vera e propria pietra miliare per il circus che non poteva che concludersi con un risultato pazzesco e irripetibile: a vincere è stato infatti il campione del mondo 1996, Damon Hill, all’ultima affermazione in carriera, seguito dalla Jordan del compagno di squadra Ralf Schumacher. Il tutto non senza un chiacchieratissimo ordine di scuderia che Eddie Jordan fu costretto a dare al tedesco per preservare la prima e unica doppietta del team in Formula 1. Terzo gradino del podio per Jean Alesi su Sauber, anche lui all’ultimo assaggio di champagne della lunga carriera. Una gara, in sostanza, assolutamente da non perdere. Potrete riviverla “in diretta” a partire dalle 20.00 di oggi, mercoledì 27 maggio 2020.