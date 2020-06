F1 REWIND Torna l’appuntamento del fine settimana con F1 Rewind, la serie su YouTube e Facebook attraverso la quale la Formula 1 ci regala i Gp storici più entusiasmanti del recente passato. Visto che si riavvicina la ripartenza dal Red Bull Ring, è proprio uno dei Gran Premi d’Austria che Liberty Media ha deciso di riproporci in questo weekend…

SCONTRO FRATRICIDA Tanti incidenti, sorpassi e colpi di scena, in quel nuvoloso pomeriggio primaverile del 2016. Uno spettacolo emozionante dal primo all’ultimo (soprattutto) giro dei 71 previsti. Quando, con gomme in condizioni molto diverse dopo aver variato le strategie di gara, Nico Rosberg e Lewis Hamilton finirono a contatto per la seconda volta in stagione dopo il patatrac di Barcellona. Un altro degli appuntamenti da non perdere, disponibile su YouTube, Facebook e sul sito internet ufficiale F1.com a partire dalle 16.00 di sabato 20 giugno.