F1 REWIND Ci ha tenuto compagnia per tutta la lunghissima quarantena a motori spenti e adesso – immaginiamo – si appresta a sparare le ultime cartucce vista l’imminente ripartenza del campionato. Stiamo parlando ovviamente della web serie sul sito ufficiale della Formula 1 ma anche su YouTube e Facebook, #F1Rewind. Questa settimana, Liberty Media ci porta direttamente in Austria per rivivere una delle gare più emozionanti della passata stagione iridata: il Gp d’Austria.

LO SCONTRO DEL FUTURO Un salto relativamente breve che ci porterà a familiarizzare proprio con il circuito che sarà grande protagonista delle prossime due settimane, con il debutto del 5 luglio e il successivo GP di Stiria sette giorni dopo. Il Red Bull Ring è infatti stato teatro già nella scorsa stagione di una delle corse più spettacolari. E, per la prima volta, abbiamo potuto ammirare davvero una lotta (senza esclusione di colpi) tra due piloti che promettono di essere protagonisti dei prossimi dieci anni: Max Verstappen e Charles Leclerc. Un duello emozionante che si è risolto all’ultimo giro. Se ve lo siete persi (o avete memoria corta), non vi facciamo nessuno spoiler: l’appuntamento è per sabato 27 giugno alle 16.00.