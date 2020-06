F1 CLASSICS Prosegue l’epopea della Formula 1 storica su YouTube, Facebook e sul sito ufficiale F1.com. L’appuntamento di stasera è, come abbiamo ormai imparato in questa lungo periodo di pandemia a motori spenti, con #F1Classics e cioè con la web serie attraverso cui Liberty Media ci ripropone la “diretta” integrale dei Gran Premi del passato più emozionanti. E anche stavolta la scelta è decisamente azzeccata, perché a partire dalle 20.00 di mercoledì 3 giugno potremo riassaporare una corsa ricca di colpi di scena: il Gp d’Australia 1999.

LA PRIMA DI EDDIE Ha vinto quattro gare in carriera, tutte in quel 1999 caratterizzato poi dall’infortunio di “capitan” Michael Schumacher e da un titolo piloti sfumato proprio in extremis. Parliamo di Eddie Irvine, che in quella gara a Melbourne riuscì finalmente a coronare il sogno di trionfare in Formula 1 al volante di una Ferrari da gran premio. Come spesso accade quando a vincere è un underdog, quella corsa fu però caratterizzata da due partenze, da numerosi e spettacolari incidenti e dal doppio ingresso della Safety Car. Schumi, invece, retrocesso a fondo griglia fu protagonista di una vera e propria odissea di problemi tecnici, completando la gara da doppiato. 22 monoposto al via, solo 8 al traguardo al termine di una gara che merita assolutamente di essere (ri)vista. Potrete farlo stasera alle 20.00: buona visione!