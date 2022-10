Toto Wolff preannuncia il rinnovo di Hamilton: "Ancora cinque anni di carriera"

Il doloroso finale del GP Abu Dhabi 2021 – tornato peraltro al centro delle cronache proprio in questa settimana, in cui è esplosa la bomba del presunto illecito Red Bull sul budget cap della passata stagione – sembrava portare chiaramente al ritiro anticipato di Lewis Hamilton dalla Formula 1. Le difficoltà di questo 2022, come da lui stesso dichiarato nei giorni scorsi, hanno trasmesso nuovi stimoli e ricaricato le batterie del campione inglese, che sembra voler allungare la propria carriera anche oltre le aspettative iniziali. E, a confermare quest’impressione, ci ha pensato anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff.

F1 2022, GP Singapore: Lewis Hamilton (Mercedes)

ALTRI 5 ANNI IN F1 L’obiettivo, non dichiarato ma neppure così tanto misterioso, è dunque l’ottavo titolo iridato che gli permetterebbe di sorpassare Michael Schumacher – entrambi sono appaiati in vetta, a quota 7 campionati Piloti vinti – portandolo al comando della classifica di tutti i tempi. E anche il suo capo e mentore, il numero 1 del box di Brackley, Toto Wolff, ai microfoni di Channel 4 ha confermato come Lewis non abbia perso l’appetito: “La scorsa settimana ci siamo seduti a parlare del rinnovo e lui mi ha detto ‘Guarda, sento di avere ancora altri cinque anni di carriera. Tu come la vedi?’. Siamo sempre stati molto trasparenti l’uno con l’altro”. Sulla base di queste premesse, specie adesso che il vice-Hamilton non è più un chiaro scudiero, ma un giovane talento dal futuro promettente come George Russell, appare quasi scontato che (ammesso che si trovi l’accordo economico) la superstar potrà restare nel team fino a quando lo vorrà.

F1 GP Italia 2022, Monza: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

RINNOVO IN VISTA “Credo che Lewis possa fare come Alonso. Non so se possiamo dire che Fernando – ha proseguito Wolff, riferendosi al fatto che lo spagnolo, a 41 anni suonati, ha firmato un contratto pluriennale con Aston Martin – sia lo stesso pilota di quando era 25enne, ma di sicuro è ancora molto competitivo. Dunque Hamilton, considerando il modo in cui conduce la sua vita e la sua piena concentrazione sulla Formula 1, possa ancora andare molto lontano. Sarà lui stesso il primo a capire di non farcela più, quando non avrà i riflessi adeguati o quando non si divertirà più in macchina. Per questo, non ho alcun dubbio sul fatto che troveremo un accordo sull’estensione del suo contratto”. L’attuale accordo tra Hamilton e la Mercedes, firmato nel corso della passata stagione, scadrà al termine del Mondiale 2023.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/10/2022