CURIOSO AVVISTAMENTO Un oggetto volante parzialmente identificato si è palesato in piazza Duomo a Milano la scorsa notte. Il profilo inconfondibile lasciava intendere che sotto i teli si nascondesse una monoposto di F1. Un'approfondita indagine portata avanti in redazione ci ha permesso di scoprire qualcosa di più riguardo questo curioso avvistamento.

MODA E MOTORSPORT Responsabile della monoposto volante è l'Alpha Tauri, marchio di moda legato all'universo Red Bull che dalla stagione 2020 darà anche il nome all'ex Toro Rosso. In occasione della presentazione della nuova monoposto di Faenza, prevista per venerdì 14 febbraio, sono state infatti lanciate alcune interessanti iniziative che si terranno presso la Rinascente di Milano, proprio in piazza Duomo.

IL CONCORSO A partire da oggi, 11 febbraio, e fino alle ore 19:00 del 14, chi vorrà potrà sedersi al simulatore di guida installato al secondo piano e dimostrare le proprie abilità, oltre a partecipare all'estrazione di esclusivi premi. I vincitori saranno infatti premiati con un tour presso la Scuderia Alpha Tauri a Faenza e con un fan package del team italiano. L'estrazione avverrà martedì 14 alle 19.30, sempre al secondo piano de La Rinascente. Subito dopo, alle 20:30, si potrà vivere in anteprima la presentazione della nuova monoposto della Scuderia Alpha Tauri.

FINE DELLE STR A proposito della ex Toro Rosso, con il cambio di nome della squadra cambierà anche la sigla dei nomi che contraddistinguono le vetture di Faenza. Termina dunque con la STR14 la precedenza sequenza e, a partire da questa stagione, si apre l'epoca delle AT, con la AT01 che verrà appunto presentata venerdì. Il cambio di denominazione è stato confermato dallo stesso team italiano.

You don't want to miss this! 📢



Tune in this Friday from 8pm CET to watch the live unveiling of our 2020 challenger, the AT01 👊#AlphaTauri #F1 https://t.co/zDgp92UsGL